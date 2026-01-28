Чоловікові помилково виплатили зарплату в 330 разів більшу: гроші дозволили залишити

У Чилі суд став на бік співробітника, якому помилково перерахували зарплату, що перевищує його звичайний дохід у 330 разів.

Незвичайна історія сталася в Сантьяго. Чоловік звільнився після інциденту і в підсумку отримав право зберегти близько 180 тисяч доларів, попри багаторічні судові розгляди. Про це пише Mirror.

Співробітник компанії Consorcio Industrial de Alimentos (CIAL), що займається виробництвом і дистрибуцією продуктів харчування в Латинській Америці, у травні 2022 року очікував стандартну зарплату в розмірі 500 тисяч чилійських песо. Однак замість цього на його банківський рахунок надійшло понад 165 мільйонів песо. Подібна сума, еквівалентна приблизно 180 тисячам доларів США (приблизно 7,6 млн гривень).

Чому співробітник звільнився

Спочатку чоловік повідомив роботодавця про помилку і пообіцяв особисто звернутися в банк для повернення коштів. Але через кілька днів він перестав виходити на зв'язок і не з'явився на робочому місці. Через 72 години його адвокат подав офіційну заяву про звільнення, після чого співробітник фактично зник, зберігши отримані гроші.

Компанія розцінила подію як крадіжку і звернулася в поліцію. Однак захист наполягав: співробітник не втручався в платіжну систему, не здійснював шахрайських дій і не ініціював переказ. Гроші були зараховані виключно з вини роботодавця.

Чи може компанія повернути гроші

Судова тяганина тривала майже три роки. У вересні 2025 року суд Сантьяго постановив, що дії чоловіка не підпадають під визначення крадіжки. Судді кваліфікували подію як "несанкціоноване привласнення", яке не передбачає кримінального покарання за чилійським законодавством.

Суд наголосив, що не було доказів умислу, тиску на компанію або маніпуляцій із фінансовими системами. У результаті звинувачення були зняті, а співробітнику дозволили залишити гроші собі. Якби його визнали винним у крадіжці, йому загрожувало б до 540 днів тюремного ув'язнення та обов'язкове повернення коштів.

Проте історія може отримати продовження. Представники CIAL заявили про намір подати цивільний позов з метою повернути помилково виплачену суму і домогтися перегляду рішення. Поки ж колишній співробітник компанії залишається володарем раптового стану, який повністю змінив його життя.

