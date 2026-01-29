Женщина купила дом мечты: уже через сутки она сильно пожалела (фото)

Жительница английского графства Эссекс призналась, что покупка дома, о котором она мечтала с детства, обернулась для нее годами страха и тревоги. По словам женщины, уже через 24 часа после получения ключей она поняла, что за старинными стенами скрывается нечто пугающее.

Ванесса Митчелл выросла в деревне Сент-Осит и с юности была очарована зданием 16 века, известным под названием "Клетка". Когда дом неожиданно появился на рынке, она, несмотря на мрачную репутацию места, решила рискнуть и в 2004 году приобрела недвижимость за 144 000 фунтов стерлингов. Об этом пишет Mirror.

Дом мечты с мрачной историей

Исторически здание использовалось как тюрьма для женщин, обвиненных в колдовстве. Архивные документы свидетельствуют, что в этом районе в 16 веке были осуждены 14 женщин, включая акушерку Урсулу Кемп, одну из самых известных фигур местных процессов над "ведьмами".

По словам Ванессы, слухи о призраках ее не пугали. Сент-Осит считается одной из самых старых деревень Англии, и рассказы о потустороннем здесь давно стали частью местного фольклора. Однако уже в первый день в новом доме она почувствовала, что "что-то не так".

Відео дня

Историческая табличка Фото: SWNS

Женщина утверждает, что заметила странную темную фигуру, скользящую за ее спиной, когда она находилась на кухне. С этого момента, по ее словам, атмосфера в доме начала стремительно меняться.

С течением времени, как рассказывает Ванесса, необъяснимые события участились. Двери открывались сами собой, вода внезапно начинала течь из кранов, появлялись призрачные силуэты, а однажды она обнаружила лужу, происхождение которой не смогла объяснить. Особенно тяжелым для нее стал период беременности, когда, по ее словам, она почувствовала физическое воздействие со стороны неведомой силы.

Жизнь в постоянном страхе

После отъезда соседей Ванесса осталась в доме одна с маленьким ребенком и призналась, что жила в постоянном страхе, фактически запершись в одной комнате. Спустя четыре года она приняла решение покинуть здание, хотя окончательно продать его смогла лишь девять лет спустя.

Сегодня здание принадлежит австралийской исследовательнице паранормальных явлений Фото: SWNS

Оглядываясь назад, женщина говорит, что тогда у нее не было доступа к популярным сегодня телешоу и платформам, посвященным паранормальным явлениям, и она чувствовала себя совершенно одинокой в своем опыте. Позже ей стало известно, что и другие владельцы этого дома редко задерживались в нем дольше трех лет.

Сегодня здание принадлежит австралийской исследовательнице паранормальных явлений Эми Крипт и ее партнеру.

Новая владелица заявила, что занимается реставрацией дома, стремясь сохранить его историческое наследие и превратить его в "безопасное пространство", где, по ее словам, прошлое и настоящее смогут сосуществовать без страха.

Ранее Фокус сообщал, что:

Элитную виллу обязали снести из-за "тайного" подвала. В британском городе Хоув разгорелся громкий строительный скандал.

Девушка удивила всех своим крошечным домом. Женщина решила пойти нестандартным путем при выборе жилья.

Также стало известно, что девушка отказалась от аренды жилья и превратила старую лодку в "дом мечты".