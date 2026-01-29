Жінка купила будинок мрії: вже за добу вона сильно пошкодувала (фото)

Мешканка англійського графства Ессекс зізналася, що купівля будинку, про який вона мріяла з дитинства, обернулася для неї роками страху і тривоги. За словами жінки, вже через 24 години після отримання ключів вона зрозуміла, що за старовинними стінами ховається щось лячне.

Ванесса Мітчелл виросла в селі Сент-Осіт і з юності була зачарована будівлею 16 століття, відомою під назвою "Клітка". Коли будинок несподівано з'явився на ринку, вона, незважаючи на похмуру репутацію місця, вирішила ризикнути і в 2004 році придбала нерухомість за 144 000 фунтів стерлінгів. Про це пише Mirror.

Будинок мрії з похмурою історією

Історично будівля використовувалася як в'язниця для жінок, звинувачених у чаклунстві. Архівні документи свідчать, що в цьому районі в 16 столітті було засуджено 14 жінок, включно з акушеркою Урсулою Кемп, однією з найвідоміших фігур місцевих процесів над "відьмами".

За словами Ванесси, чутки про привидів її не лякали. Сент-Осіт вважається одним із найстаріших сіл Англії, і розповіді про потойбічне тут давно стали частиною місцевого фольклору. Однак уже в перший день у новому будинку вона відчула, що "щось не так".

Відео дня

Історична табличка Фото: SWNS

Жінка стверджує, що помітила дивну темну фігуру, що ковзала за її спиною, коли вона перебувала на кухні. З цього моменту, за її словами, атмосфера в будинку почала стрімко змінюватися.

З плином часу, як розповідає Ванесса, незрозумілі події почастішали. Двері відчинялися самі собою, вода раптово починала текти з кранів, з'являлися примарні силуети, а одного разу вона виявила калюжу, походження якої не змогла пояснити. Особливо важким для неї став період вагітності, коли, за її словами, вона відчула фізичний вплив з боку невідомої сили.

Життя в постійному страху

Після від'їзду сусідів Ванесса залишилася в будинку одна з маленькою дитиною і зізналася, що жила в постійному страху, фактично замкнувшись в одній кімнаті. Через чотири роки вона прийняла рішення покинути будівлю, хоча остаточно продати її змогла лише дев'ять років по тому.

Сьогодні будівля належить австралійській дослідниці паранормальних явищ Фото: SWNS

Озираючись назад, жінка каже, що тоді в неї не було доступу до популярних сьогодні телешоу і платформ, присвячених паранормальним явищам, і вона почувалася абсолютно самотньою у своєму досвіді. Пізніше їй стало відомо, що й інші власники цього будинку рідко затримувалися в ньому довше трьох років.

Сьогодні будівля належить австралійській дослідниці паранормальних явищ Емі Кріпт та її партнеру.

Нова власниця заявила, що займається реставрацією будинку, прагнучи зберегти його історичну спадщину і перетворити його на "безпечний простір", де, за її словами, минуле і сьогодення зможуть співіснувати без страху.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Елітну віллу зобов'язали знести через "таємний" підвал. У британському місті Гоув розгорівся гучний будівельний скандал.

Дівчина здивувала всіх своїм крихітним будинком. Жінка вирішила піти нестандартним шляхом при виборі житла.

Також стало відомо, що дівчина відмовилася від оренди житла і перетворила старий човен на "будинок мрії".