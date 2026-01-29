Что забывают в съемных домах: хозяйка показала самые странные находки (видео)

Хозяйка жилья из США, сдаваемого через Airbnb, удивила соцсети рассказом о странных и ценных вещах, которые гости регулярно забывают в ее доме. Среди находок оказались даже наушники Apple стоимостью около 300 фунтов стерлингов.

София Кайзер из штата Техас сдает в аренду жилье уже более трех лет. Девушка начала принимать гостей в 2022 году, превратив дом, доставшийся ей от бабушки и дедушки, в уютное и необычное пространство. Об этом пишет What's The Jam.

Вместе с мужем пара оформила интерьер в стиле Дикого Запада, и, по словам Софии, дом почти на каждые выходные забронирован.

За это время сдачи в жилье накопилась целая коллекция забытых вещей. Чаще всего гости оставляют еду и алкоголь. Это происходит настолько часто, что хозяйке пришлось купить отдельный холодильник исключительно для напитков, оставшихся после постояльцев.

Но среди находок бывают и куда более неожиданные предметы. По словам Софии, в доме находили Apple Watch, наушники Apple и даже обручальное кольцо. Несмотря на высокую стоимость некоторых вещей, она подчеркивает, что ни одна из них никогда не была продана.

Все забытые предметы, по ее словам, всегда возвращаются владельцам. Даже если гость сам не выходит на связь, София принципиально не продает чужие вещи.

"Мы просто так не работаем", — объясняет американка.

Реакция соцсетей

Видео, в котором девушка показала забытые гостями предметы, стало вирусным. Ролик набрал более 6,8 миллиона просмотров и сотни комментариев.

Реакция зрителей оказалась неоднозначной. Одни шутили, что хозяйка якобы сдает жилье ради бесплатных закусок и "коллекции находок". Другие признавались, что не могут понять, как вообще можно уехать из арендованного дома, не проверив его несколько раз. Некоторые в шутку предлагали устроить "дворовую распродажу".

"Раньше работала в отеле, помимо прочего, администратором на ресепшене… Каждый раз, когда жильцы выезжали, я бегала в апартаменты, чтобы посмотреть, что они оставили", — написала одна из пользовательниц.

Однако многие пользователи отметили теплое и благодарное отношение хозяйки к ситуации. По их словам, именно такой подход создает атмосферу доверия, к которой гости хотят возвращаться, и помогает избегать негативных отзывов.

