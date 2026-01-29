Що забувають в орендованих будинках: господиня показала найдивніші знахідки (відео)

Господиня житла зі США, що здається через Airbnb, здивувала соцмережі розповіддю про дивні та цінні речі, які гості регулярно забувають у її будинку. Серед знахідок виявилися навіть навушники Apple вартістю близько 300 фунтів стерлінгів.

Софія Кайзер зі штату Техас здає в оренду житло вже понад три роки. Дівчина почала приймати гостей 2022 року, перетворивши будинок, що дістався їй від бабусі та дідуся, на затишний і незвичайний простір. Про це пише What's The Jam.

Разом із чоловіком пара оформила інтер'єр у стилі Дикого Заходу, і, за словами Софії, будинок майже на кожні вихідні заброньований.

За цей час здачі в житло накопичилася ціла колекція забутих речей. Найчастіше гості залишають їжу та алкоголь. Це відбувається настільки часто, що господині довелося купити окремий холодильник виключно для напоїв, що залишилися після постояльців.

Але серед знахідок бувають і куди більш несподівані предмети. За словами Софії, в будинку знаходили Apple Watch, навушники Apple і навіть обручку. Попри високу вартість деяких речей, вона підкреслює, що жодна з них ніколи не була продана.

Усі забуті предмети, за її словами, завжди повертаються власникам. Навіть якщо гість сам не виходить на зв'язок, Софія принципово не продає чужі речі.

"Ми просто так не працюємо", — пояснює американка.

Реакція соцмереж

Відео, в якому дівчина показала забуті гостями предмети, стало вірусним. Ролик набрав понад 6,8 мільйона переглядів і сотні коментарів.

Реакція глядачів виявилася неоднозначною. Одні жартували, що господиня нібито здає житло заради безкоштовних закусок і "колекції знахідок". Інші зізнавалися, що не можуть зрозуміти, як взагалі можна виїхати з орендованого будинку, не перевіривши його кілька разів. Деякі жартома пропонували влаштувати "дворовий розпродаж".

"Раніше працювала в готелі, крім іншого, адміністратором на ресепшені... Щоразу, коли мешканці виїжджали, я бігала в апартаменти, щоб подивитися, що вони залишили", — написала одна з користувачок.

Однак багато користувачів відзначили тепле і вдячне ставлення господині до ситуації. За їхніми словами, саме такий підхід створює атмосферу довіри, до якої гості хочуть повертатися, і допомагає уникати негативних відгуків.

