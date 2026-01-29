Женщина случайно нашла заброшенный дом: деталь на двери напугала миллионы (видео)

Женщина, исследовавшая окрестности в штате Теннесси (США), случайно наткнулась на заброшенный дом, который мгновенно привлек внимание миллионов пользователей интернета из-за жуткой детали на входной двери.

Американка показала старинный обветшалый особняк с двумя высокими колоннами и "кровавыми" следами у входа. О своей находке она рассказала в одном из видео в TikTok.

"Когда случайно находишь заброшенный дом… но потом замечаешь входную дверь и начинаешь задумываться…", — подписала девушка свой ролик, который набрал более 5,4 млн просмотров.

Позже автор уточнила в комментариях, что здание находится в городе Кливленд, штат Теннесси.

При приближении камеры зрители могут заметить на белой входной двери странные темно-красные и коричневые пятна. Именно эта деталь стала причиной бурных обсуждений в комментариях. Подпись под видео лишь подогрела интерес: "Кто знает историю этого дома? Или я ошибаюсь насчет того, что это может быть?"

Здание находится в городе Кливленд, штат Теннесси Фото: TikTok

Реакция соцсетей

Тем временем пользователи TikTok активно строят собственные теории. Одна из зрительниц призналась, что подобные находки не дают ей покоя, особенно учитывая ее любовь к криминальным историям и триллерам:

"Это просто ржавчина";

"Напоминает мне дом ужасов в Амитивилле";

"Это сарай, ведущий к белому дому у пруда. Никаких легенд о нем нет, кроме того, что владельцы постарели и умерли, а их дети живут в других штатах и ​​не следят за сараем. Зато есть садовники, так что я бы не советовал туда заходить".

Некоторые комментаторы уверены, что пятна на двери напоминают кровь. Другие были склонны к более прозаичным объяснениям: от отслаивающейся краски до следов ржавчины. Однако отсутствие официальной информации лишь усилило атмосферу загадки вокруг заброшенного дома.

Вирусная находка появилась на фоне растущего общественного внимания к проблеме заброшенной недвижимости в США. Издание Newsweek отмечает, что по данным аналитической платформы PropertyChecker, в стране насчитывается около шести миллионов домов, которые длительное время остаются пустыми и нередко находятся в аварийном состоянии. Общая стоимость таких объектов, по оценкам компании, может превышать 150 миллиардов долларов.

