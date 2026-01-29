Женщина случайно нашла заброшенный дом: деталь на двери напугала миллионы (видео)
Женщина, исследовавшая окрестности в штате Теннесси (США), случайно наткнулась на заброшенный дом, который мгновенно привлек внимание миллионов пользователей интернета из-за жуткой детали на входной двери.
Американка показала старинный обветшалый особняк с двумя высокими колоннами и "кровавыми" следами у входа. О своей находке она рассказала в одном из видео в TikTok.
"Когда случайно находишь заброшенный дом… но потом замечаешь входную дверь и начинаешь задумываться…", — подписала девушка свой ролик, который набрал более 5,4 млн просмотров.
Позже автор уточнила в комментариях, что здание находится в городе Кливленд, штат Теннесси.
При приближении камеры зрители могут заметить на белой входной двери странные темно-красные и коричневые пятна. Именно эта деталь стала причиной бурных обсуждений в комментариях. Подпись под видео лишь подогрела интерес: "Кто знает историю этого дома? Или я ошибаюсь насчет того, что это может быть?"
Реакция соцсетей
Тем временем пользователи TikTok активно строят собственные теории. Одна из зрительниц призналась, что подобные находки не дают ей покоя, особенно учитывая ее любовь к криминальным историям и триллерам:
- "Это просто ржавчина";
- "Напоминает мне дом ужасов в Амитивилле";
- "Это сарай, ведущий к белому дому у пруда. Никаких легенд о нем нет, кроме того, что владельцы постарели и умерли, а их дети живут в других штатах и не следят за сараем. Зато есть садовники, так что я бы не советовал туда заходить".
Некоторые комментаторы уверены, что пятна на двери напоминают кровь. Другие были склонны к более прозаичным объяснениям: от отслаивающейся краски до следов ржавчины. Однако отсутствие официальной информации лишь усилило атмосферу загадки вокруг заброшенного дома.
Вирусная находка появилась на фоне растущего общественного внимания к проблеме заброшенной недвижимости в США. Издание Newsweek отмечает, что по данным аналитической платформы PropertyChecker, в стране насчитывается около шести миллионов домов, которые длительное время остаются пустыми и нередко находятся в аварийном состоянии. Общая стоимость таких объектов, по оценкам компании, может превышать 150 миллиардов долларов.
