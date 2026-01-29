Жінка випадково знайшла покинутий будинок: деталь на дверях налякала мільйони (відео)

Жінка, яка досліджувала околиці в штаті Теннессі (США), випадково натрапила на занедбаний будинок, який миттєво привернув увагу мільйонів користувачів інтернету через моторошну деталь на вхідних дверях.

Американка показала старовинний застарілий особняк із двома високими колонами і "кривавими" слідами біля входу. Про свою знахідку вона розповіла в одному з відео в TikTok.

"Коли випадково знаходиш занедбаний будинок... але потім помічаєш вхідні двері і починаєш замислюватися...", — підписала дівчина свій ролик, який набрав понад 5,4 млн переглядів.

Пізніше авторка уточнила в коментарях, що будівля розташована в місті Клівленд, штат Теннессі.

При наближенні камери глядачі можуть помітити на білих вхідних дверях дивні темно-червоні та коричневі плями. Саме ця деталь стала причиною бурхливих обговорень у коментарях. Підпис під відео лише підігрів інтерес: "Хто знає історію цього будинку? Чи я помиляюся щодо того, що це може бути?"

Відео дня

Будівля розташована в місті Клівленд, штат Теннессі Фото: TikTok

Реакція соцмереж

Тим часом користувачі TikTok активно будують власні теорії. Одна з глядачок зізналася, що подібні знахідки не дають їй спокою, особливо з огляду на її любов до кримінальних історій і трилерів:

"Це просто іржа";

"Нагадує мені будинок жахів в Амітівіллі";

"Це сарай, що веде до білого будинку біля ставка. Жодних легенд про нього немає, крім того, що власники постаріли та померли, а їхні діти живуть в інших штатах і не стежать за сараєм. Зате є садівники, тож я б не радив туди заходити".

Деякі коментатори впевнені, що плями на дверях нагадують кров. Інші були схильні до більш прозаїчних пояснень: від фарби, що відшаровується, до слідів іржі. Однак відсутність офіційної інформації лише посилила атмосферу загадки навколо покинутого будинку.

Вірусна знахідка з'явилася на тлі зростаючої суспільної уваги до проблеми занедбаної нерухомості в США. Видання Newsweek зазначає, що за даними аналітичної платформи PropertyChecker, у країні налічується близько шести мільйонів будинків, які тривалий час залишаються порожніми й нерідко перебувають в аварійному стані. Загальна вартість таких об'єктів, за оцінками компанії, може перевищувати 150 мільярдів доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Шукачі занедбаних місць виявили старовинний будинок, який має такий вигляд, ніби його власники вийшли всього на хвилину і більше ніколи не повернулися.

Дівчина здивувала всіх своїм крихітним будинком. Жінка вирішила піти нестандартним шляхом при виборі житла.

Також стало відомо, що дівчина відмовилася від оренди житла і перетворила старий човен на "будинок мрії".