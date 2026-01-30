Видел горящий Boeing 777 в небе: забытый свидетель заговорил спустя 10 лет

Прошло более десяти лет с момента исчезновения рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, однако одна из самых загадочных катастроф в истории авиации по-прежнему не дает покоя ни следователям, ни родственникам погибших. Теперь в центре внимания вновь оказался человек, который утверждает, что стал невольным свидетелем трагедии.

Рейс MH370 пропал 8 марта 2014 года по пути из Куала-Лумпура в Пекин. На борту находились 239 человек. Самолет так и не был найден, а официальная версия его гибели до сих пор остается предметом споров. Об этом пишет Mirror.

Бывший работник нефтяной платформы из Новой Зеландии Майк МакКей уверен, что в ту ночь видел горящий Boeing 777 в небе над Южно-Китайским морем. По его словам, это произошло во время ночной смены на платформе Songa Mercur у берегов Вьетнама, когда он вышел на перерыв.

Самолет охваченные пламенем

МакКей утверждает, что наблюдал самолет на большой высоте, охваченный пламенем, в течение 10–15 секунд. По его описанию, воздушное судно не совершало боковых маневров и либо падало, либо удалялось по прямой траектории. Он также отметил, что место наблюдения находилось юго-западнее стандартных маршрутов гражданской авиации и ниже обычных эшелонов полета.

Відео дня

Тайну крушения самолета не могут раскрыть уже более 10 лет Фото: AFP

Сразу после случившегося мужчина направил электронное письмо руководству, в котором сообщил, что, возможно, стал свидетелем падения самолета Malaysia Airlines. Однако эта информация вскоре попала в СМИ, что, по словам МакКея, стоило ему работы и сделало его объектом насмешек.

Почему признание вызвало споры

Сам мужчина признает, что расстояние от официально известного последнего местоположения MH370 делает его версию спорной. Тем не менее МакКей задается вопросами, на которые, по его мнению, до сих пор нет четких ответов. В частности, как самолет смог незаметно пересечь Малайский полуостров, почему данные военных радаров стали доступны лишь спустя несколько дней и почему не были опубликованы полные отчеты о состоянии обломков, найденных позже.

Фрагмент крыла самолета Boeing 777 Фото: AFP

По его предположению, пилот мог намеренно избегать других воздушных трасс, пытаясь удержать самолет в воздухе до рассвета. Это, в свою очередь, ставит под сомнение версию о крушении у западного побережья Австралии и допускает разрушение самолета значительно севернее, ближе к Суматре или Южно-Китайскому морю.

Будут ли поиски MH370 продолжены

После сообщения МакКея, как утверждается, вьетнамские власти поднимали самолеты для поисков, однако следов MH370 найдено не было. Последняя масштабная поисковая операция, проводимая морской робототехнической компанией Ocean Infinity, была приостановлена весной, но власти Малайзии заявили о намерении возобновить работы.

Параллельно с этим альтернативные версии продолжают появляться и среди авиационных специалистов. Так, главный инженер EgyptAir Исмаил Хаммад заявил, что состояние найденных обломков вызывает сомнения, поскольку, по его мнению, лакокрасочное покрытие не соответствует длительному пребыванию в соленой морской воде.

Ранее Фокус сообщал, что:

Стюардесса рассказала, что значат секретные коды.

Пилот удивил соцсети своей зарплатой. По его словам, она сильно зависит от авиакомпании, типа самолета, маршрутов и налета часов, поэтому реальная картина часто оказывается совсем иной.

Также стало известно, что мужчина летал бесплатно годами, выдавая себя за пилота. В Канаде разгорается громкое дело о масштабном авиационном мошенничестве.