Девушка оставила кран открытым во время мороза: утром на нее ожидал сюрприз (видео)

Женщина была уверена, что поступает правильно, следуя популярному совету на зиму, по которому нужно оставить кухонный кран слегка открытым во время сильных морозов. Однако утром ее ждал по-настоящему "ледяной сюрприз".

Девушка не сомневалась, что действует разумно, прислушавшись к распространенной зимней рекомендации. На следующий день она проснулась и увидела лед в раковине. Видео с результатом эксперимента появилось в TikTok и быстро стало вирусным.

На кадрах видно, как постоянно капающая вода полностью замерзла, образовав плотную вертикальную сосульку от самого крана до слива раковины. Автор ролика с удивлением подписала видео: "Я думала, что вода должна капать, чтобы она не замерзла???"

Реакция соцсетей

Ролик собрал более 15 миллионов просмотров, а комментарии под ним превратились в настоящий форум советов и споров. Одни зрители утверждали, что капать должна именно горячая вода, другие объясняли, что такой метод не предотвращает замерзание, а лишь снижает риск разрыва труб. Нашлись и более прямолинейные комментаторы, заметившие, что при такой температуре в доме проблема явно глубже, чем просто кран.

"Девочка, я тебя понимаю, лол! Одна из золотых рыбок моей дочери замерзла в аквариуме, потому что у меня ночью отключилось отопление";

"У вас дома установлена ​​температура, соответствующая антарктической?";

"Как у вас в доме может быть так холодно?!"

Почему капающая вода все равно может замерзнуть

Издание Newsweek отмечает, что несмотря на путаницу в соцсетях, специалисты по обустройству дома подтверждают: оставлять кран слегка открытым зимой действительно полезно — но только при соблюдении определенных условий. Постоянное движение воды затрудняет ее замерзание и снижает давление в трубах, если лед все же образуется.

Эксперты подчеркивают, что решающую роль играет расположение крана и тип труб. В первую очередь рекомендуют оставлять открытым кран с холодной водой, который находится дальше всего от водонагревателя. Именно соединения труб считаются самыми уязвимыми местами при заморозках.

Местные власти в одном из городов США также напоминают, что капающий кран помогает не потому, что вода "не замерзает", а потому что снижает давление между ледяной пробкой и выходом воды. Именно это давление чаще всего и приводит к разрыву труб. Эксперты сходятся во мнении, что сам принцип работает, но без утепления труб и подготовки дома даже включенная вода не всегда спасает.

