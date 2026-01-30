Дівчина залишила кран відкритим під час морозу: вранці на неї чекав сюрприз (відео)
Жінка була впевнена, що чинить правильно, дотримуючись популярної поради на зиму, за якою потрібно залишити кухонний кран злегка відкритим під час сильних морозів. Однак вранці на неї чекав по-справжньому "крижаний сюрприз".
Дівчина не сумнівалася, що діє розумно, дослухавшись до поширеної зимової рекомендації. Наступного дня вона прокинулася і побачила лід у раковині. Відео з результатом експерименту з'явилося в TikTok і швидко стало вірусним.
На кадрах видно, як вода, що постійно капає, повністю замерзла, утворивши щільну вертикальну бурульку від самого крана до зливу раковини. Авторка ролика з подивом підписала відео: "Я думала, що вода повинна капати, щоб вона не замерзла???"
Реакція соцмереж
Ролик зібрав понад 15 мільйонів переглядів, а коментарі під ним перетворилися на справжній форум порад і суперечок. Одні глядачі стверджували, що капати має саме гаряча вода, інші пояснювали, що такий метод не запобігає замерзанню, а лише знижує ризик розриву труб. Знайшлися і більш прямолінійні коментатори, які помітили, що за такої температури в будинку проблема явно глибша, ніж просто кран.
- "Дівчинко, я тебе розумію, лол! Одна із золотих рибок моєї доньки замерзла в акваріумі, тому що в мене вночі вимкнулося опалення";
- "У вас вдома встановлено температуру, що відповідає антарктичній?";
- "Як у вас у будинку може бути так холодно?!"
Чому вода, що капає, все одно може замерзнути
Видання Newsweek зазначає, що попри плутанину в соцмережах, фахівці з облаштування будинку підтверджують: залишати кран злегка відчиненим узимку справді корисно — але тільки за дотримання певних умов. Постійний рух води ускладнює її замерзання і знижує тиск у трубах, якщо лід все ж таки утвориться.
Експерти підкреслюють, що вирішальну роль відіграє розташування крана і тип труб. Насамперед рекомендують залишати відкритим кран із холодною водою, який розташований найдалі від водонагрівача. Саме з'єднання труб вважаються найбільш уразливими місцями під час заморозків.
Місцева влада в одному з міст США також нагадує, що кран, який капає, допомагає не тому, що вода "не замерзає", а тому що знижує тиск між крижаним корком і виходом води. Саме цей тиск найчастіше і призводить до розриву труб. Експерти сходяться на думці, що сам принцип працює, але без утеплення труб і підготовки будинку навіть увімкнена вода не завжди рятує.
