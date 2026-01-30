Люди были шокированы тем, что на самом деле показывали сканеры в аэропортах

Люди по всему миру были шокированы, узнав, какие изображения на самом деле годами показывали старые сканеры безопасности в аэропортах и почему от них в итоге отказались.

Прохождение контроля безопасности давно считается одним из самых неприятных этапов путешествия. Очереди, необходимость выкладывать вещи и неловкие досмотры нередко вызывают раздражение даже у опытных пассажиров. Но, как выяснилось, раньше ситуация была куда тревожнее, чем многие предполагали. Об этом пишет Lad Bible.

Сегодня в аэропортах используются современные сканеры, которые отображают на экране обезличенный аватар человека. На нем подсвечиваются лишь подозрительные зоны или предметы под одеждой, без каких-либо деталей внешности. Однако еще 10-15 лет назад все выглядело совсем иначе.

Что на самом деле показывали старые сканеры

После неудачной попытки теракта в Рождество 2009 года в США начали массово устанавливать рентгеновские сканеры Rapiscan. Эти устройства стоимостью около 180 тысяч долларов давали сотрудникам службы безопасности крайне детализированные изображения тела пассажира, фактически без какой-либо защиты приватности. По словам критиков, такие сканирования больше напоминали вторжение в личную жизнь, чем меру безопасности.

Відео дня

Новые снимки, полученные с помощью сканирования аэропортов, гораздо менее инвазивны Фото: AFP

Аналогичные технологии позже появились и в крупных аэропортах Великобритании. Уже тогда многие пассажиры и правозащитники заявляли, что подобные изображения переходят допустимую грань.

Как изменился контроль безопасности

В итоге транспортные службы были вынуждены отказаться от этих устройств. Основной причиной стало то, что сканеры не могли использовать программное обеспечение автоматического распознавания угроз, позволяющее заменить реалистичное изображение тела на нейтральный контур.

Более ранние снимки аэропортов оказались чрезвычайно информативными Фото: AFP

По словам исследовательницы и автора книги "101 способ обыска" Шоны Мальвини Редден, технологии за последние годы сделали огромный шаг вперед. Современные сканеры миллиметрового диапазона создают обобщенный силуэт и сосредотачиваются исключительно на поиске потенциальных угроз, а не на анатомии человека.

Бывший консультант TSA Эри Дженкинс объясняет, что сегодня на экране отображается "невзрачный аватар", часто сравниваемый с пряничным человечком. Такой подход позволяет сохранить конфиденциальность пассажиров, не снижая уровень безопасности. Более того, сами пассажиры могут видеть этот экран во время процедуры.

Тем не менее, даже обновленные системы не избавили путешественников от неловких ситуаций. На Reddit пользователи жалуются, что сканеры нередко срабатывают в области паха или ног, после чего следует дополнительный досмотр.

Ранее Фокус сообщал, что:

Стюардесса рассказала, что значат секретные коды.

Пилот удивил соцсети своей зарплатой. По его словам, она сильно зависит от авиакомпании, типа самолета, маршрутов и налета часов, поэтому реальная картина часто оказывается совсем иной.

Также стало известно, что мужчина летал бесплатно годами, выдавая себя за пилота. В Канаде разгорается громкое дело о масштабном авиационном мошенничестве.