Люди були шоковані тим, що насправді показували сканери в аеропортах

Люди по всьому світу були шоковані, дізнавшись, які зображення насправді роками показували старі сканери безпеки в аеропортах і чому від них зрештою відмовилися.

Проходження контролю безпеки давно вважається одним із найнеприємніших етапів подорожі. Черги, необхідність викладати речі та незручні огляди нерідко викликають роздратування навіть у досвідчених пасажирів. Але, як з'ясувалося, раніше ситуація була куди тривожнішою, ніж багато хто припускав. Про це пише Lad Bible.

Сьогодні в аеропортах використовують сучасні сканери, які відображають на екрані знеособлений аватар людини. На ньому підсвічуються лише підозрілі зони або предмети під одягом, без будь-яких деталей зовнішності. Однак ще 10-15 років тому все виглядало зовсім інакше.

Що насправді показували старі сканери

Після невдалої спроби теракту на Різдво 2009 року в США почали масово встановлювати рентгенівські сканери Rapiscan. Ці пристрої вартістю близько 180 тисяч доларів давали співробітникам служби безпеки вкрай деталізовані зображення тіла пасажира, фактично без будь-якого захисту приватності. За словами критиків, такі сканування більше нагадували вторгнення в особисте життя, ніж захід безпеки.

Нові знімки, отримані за допомогою сканування аеропортів, набагато менш інвазивні Фото: AFP

Аналогічні технології пізніше з'явилися й у великих аеропортах Великої Британії. Уже тоді багато пасажирів і правозахисники заявляли, що такі зображення переходять допустиму межу.

Як змінився контроль безпеки

У підсумку транспортні служби були змушені відмовитися від цих пристроїв. Основною причиною стало те, що сканери не могли використовувати програмне забезпечення автоматичного розпізнавання загроз, що дає змогу замінити реалістичне зображення тіла на нейтральний контур.

Більш ранні знімки аеропортів виявилися надзвичайно інформативними Фото: AFP

За словами дослідниці та авторки книги "101 спосіб обшуку" Шони Мальвіні Редден, технології за останні роки зробили величезний крок уперед. Сучасні сканери міліметрового діапазону створюють узагальнений силует і зосереджуються виключно на пошуку потенційних загроз, а не на анатомії людини.

Колишній консультант TSA Ері Дженкінс пояснює, що сьогодні на екрані відображається "непоказний аватар", який часто порівнюють із пряниковим чоловічком. Такий підхід дає змогу зберегти конфіденційність пасажирів, не знижуючи рівня безпеки. Ба більше, самі пасажири можуть бачити цей екран під час процедури.

Проте навіть оновлені системи не позбавили мандрівників від незручних ситуацій. На Reddit користувачі скаржаться, що сканери нерідко спрацьовують у ділянці паху або ніг, після чого слідує додатковий огляд.

