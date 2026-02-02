Девушка нашла капсулу времени с "сокровищем" в сельской школе: находки впечатляют

Жительница Шотландии Джемма Луиз Крюикшанк даже не подозревала, чем обернется обычный ремонт старой сельской школы в Абердиншире. За стенами, под полами и в неожиданных местах здания она обнаружила настоящую капсулу времени.

Самой обсуждаемой находкой стала бутылка виски, спрятанная за панельной обшивкой в туалете бывшего кабинета директора. Судя по ее расположению, тайник явно использовался не для декора. Подобная деталь особенно рассмешила пользователей соцсетей, которые тут же начали строить версии о школьных буднях прошлого. Своими находками женщина поделилась в Instagram.

Капсула времени

Среди других находок были старый справочник скаутов, игрушечный солдатик, оригинальные номера классных дверей, книги бывших учеников и десятки значков, посвященных Дню вооруженных сил. Все эти предметы Джемма аккуратно оформила в рамки, превратив их в домашнюю экспозицию.

Найденные предметы Джемма аккуратно оформила в рамки Фото: Instagram

Отдельное внимание привлекла винтажная надпись на стене школьной кухни с подробной инструкцией по использованию чистящего средства. Текст советует сначала нанести крем на руки и только потом мыть их водой. Подобная деталь, которая неожиданно многое рассказывает о гигиенических привычках прошлого.

Вторая жизнь старых вещей

Во время работ пара также обнаружила оригинальный деревянный пол в самой старой части школы. Как выяснилось, древесину когда-то привезли из Канады. Каждый элемент пола был демонтирован, очищен, заново уложен, отшлифован и пропитан маслом, чтобы сохранить его исторический характер.

Еще одной находкой стал викторианский вытяжной шкаф для химических реактивов. Джемма планирует дать ему вторую жизнь и превратить в полки для напитков, аккуратно сохранив внешний вид.

Реакция соцсетей

Фотографии находок она опубликовала в Instagram. Публикация собрала более 13 тысяч лайков и сотни комментариев. Пользователи признавались, что такие открытия заставляют по-новому взглянуть на старые здания и представить, какой была жизнь людей много лет назад.

"Столько всего повседневного — такой прекрасный снимок момента времени";

"Это невероятно, столько настоящих сокровищ. Вы вдохновили меня оформить в рамку монеты, найденные на наших полях. Мне очень нравится ваш вытяжной шкаф, не терпится превратить его в барный шкаф";

"Мне просто очень нравится, сколько всего вы нашли и как вы все это спасли. Какие сокровища".

