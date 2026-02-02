Дівчина знайшла капсулу часу зі "скарбом" у сільській школі: знахідки вражають

Мешканка Шотландії Джемма Луїз Крюікшанк навіть не підозрювала, чим обернеться звичайний ремонт старої сільської школи в Абердинширі. За стінами, під підлогою і в несподіваних місцях будівлі вона виявила справжню капсулу часу.

Найбільш обговорюваною знахідкою стала пляшка віскі, захована за панельною обшивкою в туалеті колишнього кабінету директора. Судячи з її розташування, схованку явно використовували не для декору. Така деталь особливо розсмішила користувачів соцмереж, які тут же почали будувати версії про шкільні будні минулого. Своїми знахідками жінка поділилася в Instagram.

Капсула часу

Серед інших знахідок були старий довідник скаутів, іграшковий солдатик, оригінальні номери класних дверей, книги колишніх учнів і десятки значків, присвячених Дню збройних сил. Усі ці предмети Джемма акуратно оформила в рамки, перетворивши їх на домашню експозицію.

Знайдені предмети Джемма акуратно оформила в рамки Фото: Instagram

Окрему увагу привернув вінтажний напис на стіні шкільної кухні з докладною інструкцією з використання засобу для чищення. Текст радить спочатку нанести крем на руки й тільки потім мити їх водою. Подібна деталь, яка несподівано багато розповідає про гігієнічні звички минулого.

Друге життя старих речей

Під час робіт пара також виявила оригінальну дерев'яну підлогу в найстарішій частині школи. Як з'ясувалося, деревину колись привезли з Канади. Кожен елемент підлоги демонтували, очистили, наново уклали, відшліфували й просочили олією, щоб зберегти її історичний характер.

Ще однією знахідкою стала вікторіанська витяжна шафа для хімічних реактивів. Джемма планує дати їй друге життя і перетворити на полиці для напоїв, акуратно зберігши зовнішній вигляд.

Реакція соцмереж

Фотографії знахідок вона опублікувала в Instagram. Публікація зібрала понад 13 тисяч лайків і сотні коментарів. Користувачі зізнавалися, що такі відкриття змушують по-новому поглянути на старі будівлі та уявити, яким було життя людей багато років тому.

"Стільки всього повсякденного — такий прекрасний знімок моменту часу";

"Це неймовірно, стільки справжніх скарбів. Ви надихнули мене оформити в рамку монети, знайдені на наших полях. Мені дуже подобається ваша витяжна шафа, не терпиться перетворити її на барну шафу";

"Мені просто дуже подобається, скільки всього ви знайшли і як ви все це врятували. Які скарби".

