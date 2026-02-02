Рейс задержали: мужчина залез на самолет и начал снимать с себя одежду (видео)

В аэропорту Манисес в Валенсии мужчина забрался на крышу пассажирского самолета авиакомпании Vueling, устроив настоящий хаос прямо перед вылетом. Из-за его поведения рейс в Амстердам задержали почти на два часа.

На популярном среди туристов курортном направлении произошел тревожный инцидент, который привел к многочасовой задержке рейса и вызвал шок у пассажиров. Об этом пишет Daily Star.

Очевидцы рассказали, что пассажир вел себя неадекватно еще до выхода на взлетную полосу. В какой-то момент он выбрался на крышу самолета, кричал на сотрудников аэропорта, снимал с себя одежду и демонстративно пил что-то в емкости из сумки. Несколько минут мужчина игнорировал требования спуститься вниз, продолжая выкрикивать оскорбления.

На видео, которые быстро разошлись среди пассажиров и членов экипажа, видно, как сотрудники аэропорта и службы безопасности пытаются убедить его покинуть крышу самолета. По данным местных СМИ, мужчина провел наверху не менее десяти минут, прежде чем вмешались представители гражданской гвардии Испании и уговорили его спуститься по боковому трапу.

Испанский оператор аэропортов Aena позже сообщил, что инцидент не представлял угрозы для безопасности пассажиров и не повлиял на воздушное движение. Тем не менее рейс пришлось задержать, а пассажирам ждать разрешения ситуации на земле.

Пассажира увезли в больницу

После того как мужчину сняли с самолета, ему оказали медицинскую помощь прямо в аэропорту. Затем его доставили на машине скорой помощи в психиатрическое отделение Главной больницы Валенсии. Причины внезапной вспышки агрессии официально не раскрываются.

Издание отмечает, что инцидент вновь напомнил о напряженной обстановке в европейских аэропортах на фоне задержек и отмен рейсов. Ранее британские СМИ сообщали о проблемных аэропортах Великобритании, где количество отмененных вылетов значительно превышает средние показатели, что лишь усиливает стресс для пассажиров и персонала.

