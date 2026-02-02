Рейс затримали: чоловік заліз на літак і почав знімати з себе одяг (відео)

В аеропорту Манісес у Валенсії чоловік забрався на дах пасажирського літака авіакомпанії Vueling, влаштувавши справжній хаос просто перед вильотом. Через його поведінку рейс до Амстердама затримали майже на дві години.

На популярному серед туристів курортному напрямку стався тривожний інцидент, який призвів до багатогодинної затримки рейсу і викликав шок у пасажирів. Про це пише Daily Star.

Очевидці розповіли, що пасажир поводився неадекватно ще до виходу на злітну смугу. У якийсь момент він вибрався на дах літака, кричав на співробітників аеропорту, знімав із себе одяг і демонстративно пив щось у ємності з сумки. Кілька хвилин чоловік ігнорував вимоги спуститися вниз, продовжуючи викрикувати образи.

На відео, які швидко розійшлися серед пасажирів і членів екіпажу, видно, як співробітники аеропорту і служби безпеки намагаються переконати його покинути дах літака. За даними місцевих ЗМІ, чоловік провів нагорі щонайменше десять хвилин, перш ніж втрутилися представники цивільної гвардії Іспанії й вмовили його спуститися бічним трапом.

Іспанський оператор аеропортів Aena пізніше повідомив, що інцидент не становив загрози для безпеки пасажирів і не вплинув на повітряний рух. Проте рейс довелося затримати, а пасажирам чекати вирішення ситуації на землі.

Пасажира відвезли до лікарні

Після того як чоловіка зняли з літака, йому надали медичну допомогу прямо в аеропорту. Потім його доправили на машині швидкої допомоги в психіатричне відділення Головної лікарні Валенсії. Причини раптового спалаху агресії офіційно не розкриваються.

Видання зазначає, що інцидент знову нагадав про напружену обстановку в європейських аеропортах на тлі затримок і скасувань рейсів. Раніше британські ЗМІ повідомляли про проблемні аеропорти Великої Британії, де кількість скасованих вильотів значно перевищує середні показники, що лише посилює стрес для пасажирів і персоналу.

