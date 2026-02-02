Годами никто не заходил: украинка "разгадала" тайну заброшенного отеля (видео)

Александра Киевская опубликовала видео об исследовании заброшенного отеля на берегу озера Лаго-Маджоре в Италии, показав сохранившиеся номера, ресторан, конференц-зал и панорамные виды на озеро.

Популярная блогерка Александра Киевская опубликовала видео, в котором исследует заброшенный отель на берегу озеро Лаго-Маджоре. Ролик быстро привлек внимание пользователей в TikTok благодаря неожиданным находкам и контрасту между роскошным прошлым здания и его нынешним состоянием.

Украинка долго не могла найти вход в здание, однако в самый последний момент обнаружила небольшую лазейку. За дверью скрывались гостиничные номера, будто застывшие во времени. На полках все оставалось на своих местах, а пульт от кондиционера неожиданно оказался рабочим. Особенно зрителей впечатлила терраса с видом на озеро. Александра отметила, что все выглядело так, словно отель закрылся лишь вчера.

Відео дня

В каждом номере девушка находила сейфы, а в ванных комнатах нетронутые одноразовые средства. Несмотря на плесень и следы времени на стенах, многие детали интерьера сохранились удивительно хорошо. Поднявшись на верхний этаж, Александра заметила, что часть помещений буквально разрушается на глазах. Одна из комнат под самой крышей поразила выходом на балкон с полной панорамой озера.

Исследование продолжилось на нижних этажах. Там блогерка наткнулась на склад почти новых телевизоров, старую барную стойку, кассу и просторную зону регистрации с бильярдным столом и комнатами для переговоров. Однако самой неожиданной находкой стал ресторан с накрытыми столами и сохранившимся меню. По словам украинки, цены в нем были далеки от бюджетных.

Особенно зрителей впечатлила терраса с видом на озеро Фото: YouTube

За рестораном располагалась кухня с холодильниками, внутри которых сохранились формы для льда и даже закрытые бутылки. Завершающим пунктом стал огромный конференц-зал, через который Александра в итоге нашла выход из здания. Закрыв за собой двери, она покинула отель, оставив зрителей гадать, почему такое место оказалось заброшенным.

Реакция соцсетей

Видео вызвало бурное обсуждение в комментариях. Пользователи признавались, что ролик выглядит как сцена из фильма и одновременно как напоминание о том, как быстро время стирает следы былой роскоши.

"Столько всего… Почему столько ценных вещей остается в заброшках?";

"Ну чисто теоретически… если оно заброшено, то никому не принадлежит, а значит чисто теоретически можно все по тихому унести";

"там кофемашина стоит, им цена от 300 тысяч, если рабочая, то ваще разнос".

Кто такая Александра Киевская

В 2015 году девушка создала YouTube-канал, на котором начала показывать свои путешествия по заброшенным зданиям Киева и других городов.

Ночные вылазки, которые Саша совершает в одиночку или вместе с напарником, привлекли почти 3 миллиона подписчиков. В своих видео она добавляет элементы мистики, рассказывая о тайных проходах или странных шепотах.

Ранее Фокус сообщал, что:

Мужчина купил дом в Италии за 1 евро, но вынужден от него отказаться. Позже он приобрел еще одно здание, в котором и поселился.

Девушка удивила всех своим крошечным домом. Женщина решила пойти нестандартным путем при выборе жилья.

Также стало известно, что девушка отказалась от аренды жилья и превратила старую лодку в "дом мечты".