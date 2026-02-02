Роками ніхто не заходив: українка "розгадала" таємницю покинутого готелю (відео)

Олександра Київська опублікувала відео про дослідження занедбаного готелю на березі озера Лаго-Маджоре в Італії, показавши збережені номери, ресторан, конференц-зал і панорамні види на озеро.

Популярна блогерка Олександра Київська опублікувала відео, в якому досліджує занедбаний готель на березі озера Лаго-Маджоре. Ролик швидко привернув увагу користувачів у TikTok завдяки несподіваним знахідкам і контрасту між розкішним минулим будівлі та її нинішнім станом.

Українка довго не могла знайти вхід у будівлю, проте в останній момент виявила невелику лазівку. За дверима ховалися готельні номери, ніби застиглі в часі. На полицях усе залишалося на своїх місцях, а пульт від кондиціонера несподівано виявився робочим. Особливо глядачів вразила тераса з видом на озеро. Александра зазначила, що все виглядало так, немов готель закрився лише вчора.

У кожному номері дівчина знаходила сейфи, а у ванних кімнатах незаймані одноразові засоби. Попри цвіль і сліди часу на стінах, багато деталей інтер'єру збереглися напрочуд добре. Піднявшись на верхній поверх, Олександра помітила, що частина приміщень буквально руйнується на очах. Одна з кімнат під самим дахом вразила виходом на балкон із повною панорамою озера.

Дослідження продовжилося на нижніх поверхах. Там блогерка натрапила на склад майже нових телевізорів, стару барну стійку, касу і простору зону реєстрації з більярдним столом і кімнатами для переговорів. Однак найнесподіванішою знахідкою став ресторан із накритими столами й збереженим меню. За словами українки, ціни в ньому були далекі від бюджетних.

Особливо глядачів вразила тераса з видом на озеро Фото: YouTube

За рестораном розташовувалася кухня з холодильниками, всередині яких збереглися форми для льоду і навіть закриті пляшки. Завершальним пунктом стала величезна конференц-зала, через яку Александра зрештою знайшла вихід із будівлі. Закривши за собою двері, вона залишила готель, залишивши глядачів гадати, чому таке місце виявилося занедбаним.

Реакція соцмереж

Відео викликало бурхливе обговорення в коментарях. Користувачі зізнавалися, що ролик схожий на сцену з фільму і водночас як нагадування про те, як швидко час стирає сліди колишньої розкоші.

"Стільки всього... Чому стільки цінних речей залишається в покинутих місцях?";

"Ну суто теоретично... якщо воно закинуте, то нікому не належить, а отже, суто теоретично можна все по тихому забрати";

"там кавомашина стоїть, їм ціна від 300 тисяч, якщо робоча, то ваще рознос".

Хто така Олександра Київська

У 2015 році дівчина створила YouTube-канал, на якому почала показувати свої подорожі покинутими будівлями Києва та інших міст.

Нічні вилазки, які Саша здійснює наодинці або разом із напарником, привернули увагу майже 3 мільйони підписників. У своїх відео вона додає елементи містики, розповідаючи про таємні проходи або дивні шепоти.

