Девушка сделала тату в необычном месте и стала похожей на рыбу (видео)

28-летняя Аврора Арена из США стала героиней обсуждений в соцсетях после того, как прошла одну из самых рискованных модификаций тела. Девушка сделала татуировку склеры, то есть белков глаз.

По словам американки, процедура длилась всего около пяти минут, но полностью изменила ее внешний вид. Об этом пишет Mirror.

Четыре укола в каждый глаз

Аврора призналась, что прекрасно знала о рисках и предупреждениях специалистов. Процедура предполагает введение разбавленных чернил прямо в склеру. Ей сделали по четыре инъекции в каждый глаз. Малейшая ошибка могла привести к необратимой потери зрения.

"Это должно быть сделано идеально, иначе можно ослепнуть", — объяснила американка.

"Да, я похожа на рыбу и мне это нравится"

После процедуры девушка с юмором заметила, что теперь напоминает рыбу, но результатом она осталась довольна. По ее словам, новая внешность помогает отсекать нетерпимых и осуждающих людей.

"Я посмотрела в зеркало и выглядела очень странно… но мне это понравилось", — рассказала Аврора.

Девушка до татуировки глаз Фото: Instagram

Девушка открыто говорит, что долгое время боролась с депрессией и воспринимает изменения во внешности как часть личного исцеления. Она подчеркивает, что не жалеет о своем решении и чувствует себя увереннее.

Реакция соцсетей и врачей

Фотографии Авроры быстро разошлись по интернету. Одни пользователи восхищались смелостью и необычным образом, другие шутили, что сходство с рыбой получилось "слишком уж точным". Нашлись и те, кто выразил опасения, что со временем девушка может пожалеть о своем выборе.

"Как бы мне хотелось, чтобы мои глаза выглядели так же";

"Ты действительно похожа на рыбу. Это так забавно";

"В конце концов, кто знает, может, когда-нибудь ты пожалеешь об этом".

Девушка не жалеет о сделанной процедуре Фото: Instagram

Издание отмечает, что специалисты подчеркивают, что склеральные татуировки связаны с серьезными рисками, которые могут привести к инфекциям, воспалениям и аллергическим реакциям. При неправильном введении пигмент может проникнуть внутрь глаза и повредить сетчатку, что приводит к необратимой слепоте.

