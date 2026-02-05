Дівчина зробила тату в незвичному місці і стала схожою на рибу (відео)

28-річна Аврора Арена зі США стала героїнею обговорень у соцмережах після того, як пройшла одну з найризикованіших модифікацій тіла. Дівчина зробила татуювання склери, тобто білків очей.

За словами американки, процедура тривала всього близько п'яти хвилин, але повністю змінила її зовнішній вигляд. Про це пише Mirror.

Чотири уколи в кожне око

Аврора зізналася, що прекрасно знала про ризики та попередження фахівців. Процедура передбачає введення розведеного чорнила прямо в склеру. Їй зробили по чотири ін'єкції в кожне око. Найменша помилка могла призвести до незворотної втрати зору.

"Це має бути зроблено ідеально, інакше можна осліпнути", — пояснила американка.

"Так, я схожа на рибу і мені це подобається"

Після процедури дівчина з гумором помітила, що тепер нагадує рибу, але результатом вона залишилася задоволена. За її словами, нова зовнішність допомагає відсікати нетерпимих і засуджуючих людей.

"Я подивилася в дзеркало і мала дуже дивний вигляд... але мені це сподобалося", — розповіла Аврора.

Дівчина до татуювання очей Фото: Instagram

Дівчина відкрито каже, що довгий час боролася з депресією і сприймає зміни в зовнішності як частину особистого зцілення. Вона підкреслює, що не шкодує про своє рішення і почувається впевненіше.

Реакція соцмереж і лікарів

Фотографії Аврори швидко розійшлися інтернетом. Одні користувачі захоплювалися сміливістю і незвичним образом, інші жартували, що схожість з рибою вийшла "надто вже точною". Знайшлися й ті, хто висловив побоювання, що з часом дівчина може пошкодувати про свій вибір.

"Як би мені хотілося, щоб мої очі мали такий самий вигляд";

"Ти дійсно схожа на рибу. Це так кумедно";

"Зрештою, хто знає, може, коли-небудь ти пошкодуєш про це".

Дівчина не шкодує про зроблену процедуру Фото: Instagram

Видання зазначає, що фахівці наголошують, що склеральні татуювання пов'язані з серйозними ризиками, які можуть призвести до інфекцій, запалень і алергічних реакцій. При неправильному введенні пігмент може проникнути всередину ока і пошкодити сітківку, що призводить до незворотної сліпоти.

