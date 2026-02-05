"Зеркало демонов": суеверная женщина попала в ряд ДТП возле дома

В одном из жилых районов Шанхая (Китай) разгорелся необычный конфликт, который в итоге привел к нескольким автомобильным авариям.

Местную жительницу заподозрили в том, что она неоднократно меняла положение дорожного зеркала на повороте улицы, поскольку это нарушало ее фэншуй. Об этом пишет SCMP.

Зеркало как источник несчастий

По словам ее мужа, в последнее время женщина страдала от череды неудач и проблем со здоровьем. В поисках причины китаянка обратилась к специалисту по фэншуй, который указал на дорожное зеркало, установленное напротив их дома более десяти лет назад. Эксперт заявил, что именно оно нарушает энергетический баланс семьи.

Супруги восприняли зеркало не просто как элемент дорожной инфраструктуры, а как мистический предмет из китайской мифологии, раскрывающий истинную сущность демонов, замаскированных под людей. Муж женщины заявил, что им было неприятно находиться под его отражением, поэтому его жена начала регулярно менять угол обзора зеркала, чтобы оно не было направлено на их дом.

На противоположной стороне дороги установили дополнительное зеркало, но этого оказалось недостаточно Фото: Unsplash

Компромисс, который не сработал

Однако соседи быстро заметили проблему. Из-за смещенного зеркала водители теряли обзор на опасном повороте, что и стало причиной нескольких аварий. Несмотря на уверения женщины, что зеркалом "никто не пользуется", жильцы района настояли на вмешательстве управляющей компании.

В попытке уладить конфликт был найден компромисс. На противоположной стороне дороги установили дополнительное зеркало. Это позволило сохранить безопасность движения и одновременно снизить беспокойство женщины.

Однако перемирие оказалось недолгим. Как только хозяйка дома снова почувствовала, что удача отвернулась от нее, она вернулась к попыткам регулировать зеркала. Комитет соседей пытался ее переубедить, однако ситуация зашла так далеко, что пришлось вызывать полицию. Сотрудники предупредили женщину о возможной ответственности за ДТП, вызванные ее действиями.

Издание отмечает, что фэншуй является древней китайской практикой, название которой переводится как "ветер и вода". Ее последователи убеждены, что расположение предметов и направление потоков энергии напрямую влияют на здоровье, благополучие и судьбу человека.

