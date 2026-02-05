"Дзеркало демонів": забобонна жінка потрапила в низку ДТП біля будинку

В одному з житлових районів Шанхаю (Китай) розгорівся незвичайний конфлікт, який у підсумку призвів до кількох автомобільних аварій.

Місцеву жительку запідозрили в тому, що вона неодноразово змінювала положення дорожнього дзеркала на повороті вулиці, оскільки це порушувало її феншуй. Про це пише SCMP.

Дзеркало як джерело нещасть

За словами її чоловіка, останнім часом жінка страждала від низки невдач і проблем зі здоров'ям. У пошуках причини китаянка звернулася до фахівця з феншую, який вказав на дорожнє дзеркало, встановлене навпроти їхнього будинку понад десять років тому. Експерт заявив, що саме воно порушує енергетичний баланс сім'ї.

Подружжя сприйняло дзеркало не просто як елемент дорожньої інфраструктури, а як містичний предмет із китайської міфології, що розкриває справжню сутність демонів, замаскованих під людей. Чоловік жінки заявив, що їм було неприємно перебувати під його віддзеркаленням, тому його дружина почала регулярно змінювати кут огляду дзеркала, щоб воно не було спрямоване на їхній будинок.

Відео дня

На протилежному боці дороги встановили додаткове дзеркало, але цього виявилося недостатньо Фото: Unsplash

Компроміс, який не спрацював

Однак сусіди швидко помітили проблему. Через зміщене дзеркало водії втрачали огляд на небезпечному повороті, що і стало причиною кількох аварій. Попри запевнення жінки, що дзеркалом "ніхто не користується", мешканці району наполягли на втручанні компанії адміністратора.

У спробі залагодити конфлікт було знайдено компроміс. На протилежному боці дороги встановили додаткове дзеркало. Це дало змогу зберегти безпеку руху і водночас знизити занепокоєння жінки.

Однак перемир'я виявилося недовгим. Щойно господиня будинку знову відчула, що удача відвернулася від неї, вона повернулася до спроб регулювати дзеркала. Комітет сусідів намагався її переконати, проте ситуація зайшла так далеко, що довелося викликати поліцію. Співробітники попередили жінку про можливу відповідальність за ДТП, спричинені її діями.

Видання зазначає, що феншуй є давньою китайською практикою, назва якої перекладається як "вітер і вода". Її послідовники переконані, що розташування предметів і напрямок потоків енергії безпосередньо впливають на здоров'я, добробут і долю людини.

