Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

МирФан

Элитный курорт у моря стал запретной зоной: почему люди бежали, оставив свои дома

Прибрежная часть города превратилась из элитного курорта в город-призрак
В 1960–1970-х годах Вароша была символом роскошного отдыха | Фото: Daily Sabah

Когда-то Вароша была одним из самых престижных курортов Кипра, но сегодня этот район полностью заброшен и закрыт для туристов.

Когда-то район Вароша в составе города Фамагуста называли "Французской Ривьерой Кипра", а сегодня он выглядит как застывший во времени мираж. Прибрежная часть превратилась из элитного курорта для богатых и знаменитых в один из самых известных городов-призраков Европы. Об этом пишет Mirror.

В 1960–1970-х годах Вароша была символом роскошного отдыха. Здесь останавливались такие мировые звезды как Брижит Бардо, Ричард Бертон и Элизабет Тейлор. Пятизвездочные отели, престижные рестораны и оживленные бульвары сделали этот район магнитом для состоятельных туристов со всего мира.

Почему элитный курорт опустел

Резкий перелом произошел в 1974 году, когда после поддержанного Грецией переворота Турция начала военную операцию на острове Кипр. Фамагуста оказалась в эпицентре событий, а жители Вароши (греки-киприоты) были вынуждены срочно покинуть свои дома.

Відео дня
Разрушенные исторические здания в Вароше, покинутом районе Фамагусты, где когда-то жили люди
Разрушенные исторические здания в Вароше, покинутом районе Фамагусты
Фото: Daily Sabah

Люди уезжали, не успев даже собрать вещи. В домах осталась еда на плитах, нераспакованные свадебные подарки, детские игрушки. Многие вспоминают, что рассчитывали вернуться через несколько дней, но этого так и не произошло.

Запретная зона и капсула времени

После эвакуации район был полностью оцеплен турецкими военными. Колючая проволока, посты охраны и строгие предупреждения сделали Варошу закрытой зоной на десятилетия. Туристам было запрещено не только пробираться внутрь, но даже фотографировать территорию из далека.

Пустая улица заброшенного курорта Вароша на Кипре с разрушенными отелями
Спустя более 40 лет город остается почти полностью пустым
Фото: Daily Sabah

Спустя более 40 лет город остается почти полностью пустым. Заброшенные отели разрушаются, витрины магазинов покрыты трещинами, а в автосалонах ржавеют машины, так и не нашедшие владельцев. Манекены за стеклом и осыпающиеся гостиничные коридоры создают ощущение жуткой капсулы времени.

Влияние природы

За годы запустения природа начала постепенно "отвоевывать территорию". На пляжах, где раньше стояли шезлонги, теперь откладывают яйца морские черепахи, а дикая растительность поднимается по террасам бывших роскошных отелей.

Издание отмечает, что с начала 2000-х годов отдельным бывшим жителям разрешили вернуться в ограниченные зоны после открытия пунктов пропуска между севером и югом острова. Однако судьба Вароши по-прежнему зависит от сложной политической ситуации. Резолюции ООН предусматривают, что заселять этот район могут только прежние владельцы.

Ранее Фокус сообщал, что:

Также стало известно, что туристка посетила город, о котором все забыли. Древний Геркуланум сохранился после извержения вулкана Везувий почти две тысячи лет назад.