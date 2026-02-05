Элитный курорт у моря стал запретной зоной: почему люди бежали, оставив свои дома

Когда-то Вароша была одним из самых престижных курортов Кипра, но сегодня этот район полностью заброшен и закрыт для туристов.

Когда-то район Вароша в составе города Фамагуста называли "Французской Ривьерой Кипра", а сегодня он выглядит как застывший во времени мираж. Прибрежная часть превратилась из элитного курорта для богатых и знаменитых в один из самых известных городов-призраков Европы. Об этом пишет Mirror.

В 1960–1970-х годах Вароша была символом роскошного отдыха. Здесь останавливались такие мировые звезды как Брижит Бардо, Ричард Бертон и Элизабет Тейлор. Пятизвездочные отели, престижные рестораны и оживленные бульвары сделали этот район магнитом для состоятельных туристов со всего мира.

Почему элитный курорт опустел

Резкий перелом произошел в 1974 году, когда после поддержанного Грецией переворота Турция начала военную операцию на острове Кипр. Фамагуста оказалась в эпицентре событий, а жители Вароши (греки-киприоты) были вынуждены срочно покинуть свои дома.

Разрушенные исторические здания в Вароше, покинутом районе Фамагусты Фото: Daily Sabah

Люди уезжали, не успев даже собрать вещи. В домах осталась еда на плитах, нераспакованные свадебные подарки, детские игрушки. Многие вспоминают, что рассчитывали вернуться через несколько дней, но этого так и не произошло.

Запретная зона и капсула времени

После эвакуации район был полностью оцеплен турецкими военными. Колючая проволока, посты охраны и строгие предупреждения сделали Варошу закрытой зоной на десятилетия. Туристам было запрещено не только пробираться внутрь, но даже фотографировать территорию из далека.

Спустя более 40 лет город остается почти полностью пустым Фото: Daily Sabah

Спустя более 40 лет город остается почти полностью пустым. Заброшенные отели разрушаются, витрины магазинов покрыты трещинами, а в автосалонах ржавеют машины, так и не нашедшие владельцев. Манекены за стеклом и осыпающиеся гостиничные коридоры создают ощущение жуткой капсулы времени.

Влияние природы

За годы запустения природа начала постепенно "отвоевывать территорию". На пляжах, где раньше стояли шезлонги, теперь откладывают яйца морские черепахи, а дикая растительность поднимается по террасам бывших роскошных отелей.

Издание отмечает, что с начала 2000-х годов отдельным бывшим жителям разрешили вернуться в ограниченные зоны после открытия пунктов пропуска между севером и югом острова. Однако судьба Вароши по-прежнему зависит от сложной политической ситуации. Резолюции ООН предусматривают, что заселять этот район могут только прежние владельцы.

