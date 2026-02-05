Підтримайте нас RU
Елітний курорт біля моря став забороненою зоною: чому люди тікали, залишивши свої будинки

Прибережна частина міста перетворилася з елітного курорту на місто-привид
У 1960-1970-х роках Вароша була символом розкішного відпочинку | Фото: Daily Sabah

Колись Вароша була одним із найпрестижніших курортів Кіпру, але сьогодні цей район повністю занедбаний і закритий для туристів.

Колись район Вароша у складі міста Фамагуста називали "Французькою Рів'єрою Кіпру", а сьогодні він має вигляд застиглого в часі міражу. Прибережна частина перетворилася з елітного курорту для багатих і знаменитих на одне з найвідоміших міст-привидів Європи. Про це пише Mirror.

У 1960-1970-х роках Вароша була символом розкішного відпочинку. Тут зупинялися такі світові зірки як Бріжит Бардо, Річард Бертон і Елізабет Тейлор. П'ятизіркові готелі, престижні ресторани та жваві бульвари зробили цей район магнітом для заможних туристів з усього світу.

Чому елітний курорт спорожнів

Різкий перелом стався 1974 року, коли після підтриманого Грецією перевороту Туреччина почала військову операцію на острові Кіпр. Фамагуста опинилася в епіцентрі подій, а жителі Вароші (греки-кіпріоти) були змушені терміново покинути свої будинки.

Зруйновані історичні будівлі у Вароші, покинутому районі Фамагусти, де колись жили люди
Зруйновані історичні будівлі у Вароші, покинутому районі Фамагусти
Фото: Daily Sabah

Люди їхали, не встигнувши навіть зібрати речі. У будинках залишилася їжа на плитах, нерозпаковані весільні подарунки, дитячі іграшки. Багато хто згадує, що розраховував повернутися через кілька днів, але цього так і не сталося.

Заборонена зона і капсула часу

Після евакуації район був повністю оточений турецькими військовими. Колючий дріт, пости охорони та суворі попередження зробили Варошу закритою зоною на десятиліття. Туристам було заборонено не тільки пробиратися всередину, а й навіть фотографувати територію з відстані.

Порожня вулиця покинутого курорту Вароша на Кіпрі зі зруйнованими готелями
Через понад 40 років місто залишається майже повністю порожнім
Фото: Daily Sabah

Через понад 40 років місто залишається майже повністю порожнім. Занедбані готелі руйнуються, вітрини магазинів вкриті тріщинами, а в автосалонах іржавіють машини, які так і не знайшли власників. Манекени за склом і готельні коридори, що обсипаються, створюють відчуття моторошної капсули часу.

Вплив природи

За роки запустіння природа почала поступово "відвойовувати територію". На пляжах, де раніше стояли шезлонги, тепер відкладають яйця морські черепахи, а дика рослинність піднімається терасами колишніх розкішних готелів.

Видання зазначає, що з початку 2000-х років окремим колишнім жителям дозволили повернутися в обмежені зони після відкриття пунктів пропуску між північчю і півднем острова. Однак доля Вароші, як і раніше, залежить від складної політичної ситуації. Резолюції ООН передбачають, що заселяти цей район можуть тільки колишні власники.

