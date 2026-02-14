"Он мне сказал": генсек НАТО рассказал, как прошла его встреча с псом Патроном (фото, видео)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что ему во время последнего визита в Украину запомнилась встреча с псом Патроном. Именно тогда политику показалось, что он смог прочитать главный месседж борьбы украинцев.

Во время визита в Украину генсек НАТО побывал в Черниговской области, где пообщался с людьми, которые пострадали от российских ударов. Об этом он рассказал во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"А потом я встретился с Патроном. Это собака, которую ведут на место, где ударила какая-то ракета, и она вынюхивает взрывчатку, чтобы больше не взорвалась", — вспомнил Рютте.

По его словам, его поразило увиденные последствия российских атак. Политик подчеркивает, что увидел главный месседж украинцев во время коммуникации с джек-рассел-терьером.

"Там все герои: люди, которые являются спасителями, люди, которые спасают жизни, солдаты, безусловно. Я даже собаке посмотрел в глаза, и он мне сказал, что мы никогда не сдадимся", — сказал Рютте.

Ранее Фокус рассказывал о том, как Зеленский потроллил Орбана во время выступления. По словам главы государства, Орбан пользуется войной РФ против Украины по собственным мотивам, а потому советует топ-политику Венгрии вспомнить о своей армии на фоне угроз со стороны РФ.

Впоследствии стало известно о главных тезисах выступления Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности. Зеленский указал, что в Украине из-за атак РФ не осталось ни одной уцелевшей электростанции, Путина он назвал "рабом войны" и заявил, что "сильные договоренности" по гарантиям безопасности уже готовы к подписанию.