"Він мені сказав": генсек НАТО розповів, як пройшла його зустріч з псом Патроном (фото, відео)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, що йому під час останнього візиту до України запам'яталась зустріч з псом Патроном. Саме тоді політику здалося, що він зміг прочитати головний меседж боротьби українців.

Під час візиту до України генсек НАТО побував в Чернігівській області, де поспілкувався з людьми, які постраждали від російських ударів. Про це він розповів під час Мюнхенської конференції з питань безпеки.

"А потім я зустрівся з Патроном. Це собака, якого ведуть на місце, де вдарила якась ракета, і він винюхує вибухівку, щоб більше не вибухнула", — згадав Рютте.

За його словами, його вразило побачені наслідки російських атак. Політик підкреслює, що побачив головний меседж українців під час комунікації з джек-рассел-терьєром.

"Там всі герої: люди, які є рятівниками, люди, які рятують життя, солдати, безумовно. Я навіть собаці подивився в очі, і він мені сказав, що ми ніколи не здамося", — сказав Рютте.

