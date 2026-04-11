Ждала пауков, а пришли они: женщина переехала в Австралию и не знает, как избавиться от новых "соседей" (фото)

27-летняя Кендалл Уилер уже четыре года живет в Австралии, но эта страна не перестает ее удивлять даже спустя столько лет. Животные, которые здесь живут, продолжают ее шокировать.

Кендалл Уилер, которая родилась и жила почти всю жизнь в штате Техас, США, была готова столкнуться с большим количеством пауков после переезда, однако на такую значительную популяцию летучих мышей она не надеялась. Об этом женщина рассказала на своей странице в TikTok.

В комментарии изданию Newsweek Кендалл призналась, что никогда и подумать не могла, что в Австралии водится столько летучих мышей. Об этом она узнала только после переезда.

"Я поняла, что в Австралии есть летучие мыши, вскоре после того, как переехала сюда. Однако до этого видео я никогда не видела их в таком большом количестве!", — отметила женщина.

В видеоролике для соцсетей Кендалл засняла момент, когда небо в один момент заполонили летучие мыши. Жуткие и одновременно захватывающие кадры женщине удалось заснять, когда на улице стемнело.

Летучие мыши стали очередным открытием Австралии

В подписи к видеоролику она иронично добавила: "Их должно быть миллион, правда?".

Стоит заметить, что в Австралии проживает более 75-80 видов летучих мышей (включая как крыланов, так и микролетучих мышей). Они распространены по всему континенту, а больше всего их можно наблюдать на побережье.

"Захватывает дыхание": реакция пользователей

Видеоролик стал популярным среди пользователей, собрав более 17 тысяч лайков и сотни комментариев. Люди просмотрели его более 200 тысяч раз.

"Это действительно просто захватило мое дыхание", — признался один из пользователей.

Другой комментатор заявил, что если бы он переехал в Австралию, то его "перестало бы что-либо вообще удивлять".

"Скорее всего, это "летающие лисы", разновидность мегалетучих мышей или фруктовых летучих мышей. Они довольно милые!", — предположил еще один пользователь.

