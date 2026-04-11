Чекала на павуків, а прийшли вони: жінка переїхала в Австралію і не знає, як позбутися нових "сусідів" (фото)

27-річна Кендалл Вілер вже чотири роки живе в Австралії, але ця країна не перестає її дивувати навіть через стільки років. Тварини, які тут живуть, продовжують її шокувати.

Кендалл Вілер, що народилася і жила майже усе життя у штаті Техас, США, була готовою зіштовхнутися з великою кількістю павуків після переїзду, однак на таку значну популяцію кажанів вона не сподівалася. Про це жінка розповіла на своїй сторінці у TikTok.

У коментарі виданню Newsweek Кендалл зізналася, що ніколи й подумати не могла, що в Австралії водиться стільки кажанів. Про це вона дізналася тільки після переїзду.

"Я зрозуміла, що в Австралії є кажани, незабаром після того, як переїхала сюди. Однак до цього відео я ніколи не бачила їх у такій великій кількості!", — зауважила жінка.

У відеоролику для соцмереж Кендалл зазняла момент, коли небо в один момент заполонили кажани. Моторошні і водночас захопливі кадри жінці вдалося зафільмувати, коли на вулиці сутеніло.

Відео дня

Кажани стали черговим відкриттям Австралії

У підписі до відеоролику вона іронічно додала: "Їх має бути мільйон, правда?".

Варто зауважити, що в Австралії проживає понад 75–80 видів кажанів (включаючи як криланів, так і мікрокажанів). Вони поширені по всьому континенту, а найбільше їх можна спостерігати на узбережжі.

"Захоплює подих": реакція користувачів

Відеоролик став популярним серед користувачів, зібравши понад 17 тисяч уподобань та сотні коментарів. Люди переглянули його понад 200 тисяч разів.

"Це справді просто захопило мені подих", — зізнався один із користувачів.

Інший коментатор заявив, що якби він переїхав до Австралії, то його "перестало б будь-що взагалі дивувати".

"Швидше за все, це "лисиці, що літають", різновид мегакажанів або фруктових кажанів. Вони досить милі!", — припустив ще один користувач.

Нагадаємо, у січні видання IFLScience розповідало, як в австралійському заповіднику виявили рідкісну кішку, яких не бачили 80 років.

Також у IFLScience розповідали про найчарівніший вид павуків у світі, що причарував науковців "танцями" та "темною ДНК": він живе лише в Австралії.