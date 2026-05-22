Не MAGA, а MKGA: Трамп потратил $5 млн на суши-ресторан вместо компании ИИ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассмешил сеть, когда вместо акций компании электроники купил акции обычного суши-бара. Несмотря на финансовые потери главы Белого дома, суши-бару повезло, поскольку акции пошли вверх. Между тем компания электроники оказалась полной неудачницей из-за случайной путаницы.

О приключениях Дональда Трампа и его акций стало известно благодаря управлению правительственной этики США (OGE), рассказало японское медиа Yomiuri. OGE опубликовало отчет о финансовом состоянии американского президента. Изучив отчет, журналисты выяснили, что он зачем-то потратил от 1 до 5 млн долл. на акции сети суши-баров Kura Sushi. После этого акции сети выросли на 5,4%

В статье объяснили, что, вероятно, Трамп планировал купить акции производителя электроники Fujikura, но промахнулся и вместо этого стал "совладельцем" японских баров. Инцидент произошел в феврале 2026 года. Выяснилось, что глава Белого дома купил акции Kura Sushi USA — компании, которая управляет сетью из 91 суши-ресторана в США. Размер инвестиций — от 1 до 5 млн долл. (от 160 до 800 млн иен). С января по март политик выполнял различные операции с 3700 акциями: среди них — японские фонды, американский гигант полупроводников Nvidia, производитель самолетов Boeing, и также Kura Sushi.

Промахи Трампа — часть финансового отчета об акциях на 1-5 млн долларов Фото: Скриншот

Промахи Трампа — детали истории с акциями

На портале Futurism обратили внимание на обсуждение странной сделки на форуме инвесторов Yahoo Finance. Люди делились мнениями, стоит ли покупать акции суши-баров и пытались выяснить, каким был план Трампа. В одном из предположений написали, что инцидент произошел из-за старшего возраста президента США или из-за того, что биржей занимался его младший сын, который еще не имеет опыта. Также было мнение, что на самом деле планировали купить акции Fujikura — быстрорастущей компании, которая занимается оптоволокном и компьютерным оборудованием для ИИ. Некоторые шутили, что Трамп перепутал названия из-за возраста, а кто-то удивлялся, поскольку думал, что президента США больше интересуют стейки, а не рыба. Другие комментаторы шутили, что Трамп может переименовать группу своих сторонников с MAGA (Make America Great Again) на MKGA (Make Kura Great Again): заменили слово Америка на название компании Kura.

"Действительно ли Трамп страдает деменцией, если он путает Фудзикуру с Кура Суши?" — говорилось в одном из сообщений.

Промахи Трампа — шутки о путанице в истории с акциями Фото: Скриншот

Медиа тем временем сообщило, что после публикации материала о промахе Трампа изменилась ситуация на бирже. Акции Kura Sushi за неделю выросли на 5,4%. Между тем у Fujikura все стало хуже — падение на 45,4%.

"Хотя [падение Fujikura] могло произойти не из-за очевидной путаницы Трампа, эта ошибка точно не помогла. Представители Трампа еще не прокомментировали, был ли этот заказ на покупку преднамеренным", — написали на Futurism.

Отметим, Фокус писал о других промахах Трампа. Например, весной 2025 года после того, как президент США ввел "пошлины" на продукцию всех стран мира, выяснилось, что его собственные гольф-клубы потеряли 500 млн долл.

Напоминаем, во время одного из выступлений американский президент похвастался, что справился с очень тяжелым тестом. Позже стало известно, что речь шла не о тесте IQ.