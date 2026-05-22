Не MAGA, а MKGA: Трамп витратив $5 млн на суші-ресторан замість компанії ШІ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розсмішив мережу, коли замість акцій компанії електроніки купив акції звичайного суші-бару. Попри фінансові втрати глави Білого дому, суші-бару пощастило, оскільки акції пішли вгору. Тим часом компанія електроніки виявилась цілковитою невдахою через випадкову плутанину.

Про пригоди Дональда Трампа та його акцій стало відомо завдяки управлінню урядової етики США (OGE), розповіло японське медіа Yomiuri. OGE опублікувало звіт про фінансовий стан американського президента. Вивчивши звіт, журналісти з'ясували, що він навіщось витратив від 1 до 5 млн дол. на акції мережі суші-барів Kura Sushi. Після цього акції мережі зросли на 5,4%

У статті пояснили, що, ймовірно, Трамп планував купити акції виробника електроніки Fujikura, але промахнувся і натомість став "співвласником" японських барів. Інцидент відбувся у лютому 2026 року. З'ясувалось, що очільник Білого дому купив акції Kura Sushi USA — компанії, яка керує мережею з 91 суші-ресторану у США. Розмір інвестицій — від 1 до 5 млн дол. (від 160 до 800 млн єн). З січня по березень політик виконував різні операції з 3700 акціями: серед них — японські фонди, американський гігант напівпровідників Nvidia, виробник літаків Boeing, і також Kura Sushi.

Промахи Трампа — частина фінансового звіту про акції на 1-5 млн доларів

На порталі Futurism звернули увагу на обговорення дивної угоди на форумі інвесторів Yahoo Finance. Люди ділились думками, чи варто купувати акції суші-барів та намагались з'ясувати, яким був план Трампа. У одному з припущень написали, що інцидент стався через старший вік президента США або через те, що біржею займався його молодший син, який ще не має досвіду. Також була думка, що насправді планували купити акції Fujikura — швидкозростаючої компані, яка займається оптоволокном та комп'ютерним обладнанням для ШІ. Дехто жартував, що Трамп переплутав назви через вік, а хтось дивувався, оскільки думав, що президента США більше цікавлять стейки, а не риба. Інші коментатори жартували, що Трамп може перейменувати групу своїх прихильників з MAGA (Make America Great Again) на MKGA (Make Kura Great Again): замінили слово Америка на назву компанії Kura.

"Чи справді Трамп страждає на деменцію, якщо він плутає Фудзікуру з Кура Суші?" — ішлося в одному з дописів.

Медіа тим часом повідомило, що після публікації матеріалу про промах Трампа змінилась ситуація на біржі. Акції Kura Sushi за тиждень виросли на 5,4%. Тим часом у Fujikura все стало гірше — падіння на 45,4%.

"Хоча [падіння Fujikura] могло статись не через очевидну плутанину Трампа, ця помилка точно не допомогла. Речники Трампа ще не прокоментували, чи було це замовлення на купівлю навмисним", — написали на Futurism.

Зазначимо, Фокус писав про інші промахи Трампа. Наприклад, весною 2025 року після того, як президент США запровадив "мита" на продукцію усіх країн світу, з'ясувалось, що його власні гольф-клуби втратили 500 млн дол.

Нагадуємо, під час одного з виступів американський президент повихвалявся, що впорався з дуже важким тестом. Згодом стало відомо, що ішлося не про тест IQ.