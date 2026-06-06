На Львовщине депутаты забыли выключить трансляцию: их празднование попало в сеть (видео)

Во Львовской области трансляция заседания городского совета Каменки-Бугской не была завершена после того, как само заседание закончилось. Из-за этого в сеть попало видео, на котором депутаты отмечают какой-то праздник.

На видео видно, что депутаты собрались вокруг стола, все держат в руках стаканчики. Саму трансляцию пока удалили, но кусок записи опубликовал канал "Труха".

Депутаты говорят о том, "у всех ли налито", а также говорят, что это уже третий тост. Также на столах видны напитки "Живчик" и "Пепси". Примечательно, что компания "PepsiCo" в дальнейшем продолжает работать на российском рынке. Также людям наливали что-то похожее на алкоголь, но подтвердить это невозможно.

Что именно праздновали депутаты — неизвестно. Официальные каналы горсовета также не комментировали видео, которое попало в сеть.

В комментариях мнение людей разделилось: некоторые возмущаются и предлагают отправить всех, кто празднует, на фронт, другие же говорят о том, что депутатский коллектив является обычным рабочим коллективом, поэтому отмечать праздники — это нормально.

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