На Львовщине депутаты забыли выключить трансляцию: их празднование попало в сеть (видео)
Во Львовской области трансляция заседания городского совета Каменки-Бугской не была завершена после того, как само заседание закончилось. Из-за этого в сеть попало видео, на котором депутаты отмечают какой-то праздник.
На видео видно, что депутаты собрались вокруг стола, все держат в руках стаканчики. Саму трансляцию пока удалили, но кусок записи опубликовал канал "Труха".
Депутаты говорят о том, "у всех ли налито", а также говорят, что это уже третий тост. Также на столах видны напитки "Живчик" и "Пепси". Примечательно, что компания "PepsiCo" в дальнейшем продолжает работать на российском рынке. Также людям наливали что-то похожее на алкоголь, но подтвердить это невозможно.
Что именно праздновали депутаты — неизвестно. Официальные каналы горсовета также не комментировали видео, которое попало в сеть.
В комментариях мнение людей разделилось: некоторые возмущаются и предлагают отправить всех, кто празднует, на фронт, другие же говорят о том, что депутатский коллектив является обычным рабочим коллективом, поэтому отмечать праздники — это нормально.
Ранее Фокус рассказывал, что:
- Журналисты "Думской" обратили внимание на внешний вид депутатов и подсчитали примерную стоимость брендовой одежды и премиальных аксессуаров, в которых они появились в зале заседаний.
- В Светловодске Кировоградской области произошла стрельба в помещении городского совета. В результате конфликта в кабинете первого заместителя мэра ранения получили двое мужчин. После этого заместитель мэра был задержан.