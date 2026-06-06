На Львівщині депутати забули вимкнути трансляцію: їхнє святкування потрапило у мережу (відео)

У Львівській області трансляція засідання міської ради Кам'янки-Бузької не була завершена після того, як саме засідання закінчилося. Через це у мережу потрапило відео, на якому депутати відзначають якесь свято.

На відео видно, що депутати зібралися довколо столу, усі тримають в руках стаканчики. Саму трансляцію наразі видалили, але шматок запису опублікував канал "Труха".

Депутати говорять про те, чи "в усіх налито", а також кажуть, що це вже третій тост. Також на столах видно напої "Живчик" та "Пепсі". Примітно, що компанія "PepsiCo" надалі продовжує працювати на російському ринку. Також людям наливали щось схоже на алкоголь, але підтвердити це неможливо.

Що саме святкували депутати — невідомо. Офіційні канали міськради також не коментували відео, яке потрапило в мережу.

У коментарях думка людей розділилася: дехто обурюється і пропонує відправити усіх, хто святкує, на фронт, інші ж говорять про те, що депутатський колектив є звичайним робочим колективом, тож відзначати свята — це нормально.

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