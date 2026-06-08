Кинорежиссеры случайно сняли загадочное существо: говорят, это было американское Лохнесское чудовище (фото)

Двое кинематографистов Ричард Росси и Келли Тейбор сняли детский фильм о мифическом существе на озере Шамплейн в США, но только через два года во время монтажа заметили что-то неизвестное на кадрах.

Они снимали ленту "Люси и озерное чудовище" о Шампе — мифическом змееподобном существе, которое, по слухам, уже десятилетиями скрывается в озере Шамплейн, простирающемся между северной частью штата Нью-Йорк, Вермонтом и частями Квебека. Об этом пишет Daily Mail.

Шампаня часто сравнивают со знаменитым Лохнесским чудовищем и называют американским "Несси". Однако, несмотря на десятилетия наблюдений, никто из исследователей так и не смог доказать его существование.

Однако Росси и Тейбор считают, что могли случайно заснять если не Шампа, то что-то большое и устрашающее, напоминающее это существо. Во время монтажа они заметили, что за их лодкой во время съемок двигалось странное существо.

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По мнению Тейбор, она увидела силуэт, который не был похож ни на одну рыбу, которую она когда-либо встречала на озере. Присмотревшись, она увидела, что у создания тонкая шея, а тело будто бы было намного шире.

Загадочное существо, которое сняли режиссеры на озере Шамплейн Фото: Daily Mail

Хотя истории, связывающие странных существ с озером Шамплейн в США, пересказывают уже не одно столетие, первое широко задокументированное современное наблюдение произошло в 1819 году. Тогда капитан Крам сообщил, что видел огромное черное существо в заливе Булвагга. С того момента количество наблюдений на водоеме значительно возросло.

Предположений относительно того, кем на самом деле является Шамп, существует много. Одни утверждают, что это может быть плезиозавр, которому как-то удалось дожить до наших дней. Некоторые говорят, что это зевглодон, древний предок кита, который жил миллионы лет назад.

Однако ученые больше склоняются к мысли, что такие теории являются лишь следствием неправильной идентификации рыбы, плавучих бревен, волн или оптических иллюзий.

Напомним, ранее Daily Mail рассказало, как исследователи достали из озера 50-летнюю камеру, которая охотилась за Лохнесским чудовищем.

Также Daily Mail писало, что тайна Лохнесского чудовища вскоре может быть раскрыта.