Кінорежисери випадково зняли загадкову істоту: кажуть, це було американське Лохнеське чудовисько (фото)

Двоє кінематографістів Річард Россі та Келлі Тейбор зняли дитячий фільм про міфічну істоту на озері Шамплейн у США, але лише через два роки під час монтажу помітили щось невідоме на кадрах.

Вони знімали стрічку "Люсі та озерне чудовисько" про Шампа — міфічну змієподібну істоту, яка, за чутками, вже десятиліттями ховається в озері Шамплейн, що простягається між північною частиною штату Нью-Йорк, Вермонтом та частинами Квебеку. Про це пише Daily Mail.

Шампа часто порівнюють зі знаменитим Лохнеським чудовиськом і називають американським "Нессі". Однак, попри десятиліття спостережень, ніхто із дослідників так і не зміг довести його існування.

Проте Россі та Тейбор вважають, що могли випадково зафільмувати якщо не Шампа, то щось велике та страхітливе, яке нагадує цю істоту. Під час монтажу вони зауважили, що за їхнім човном під час зйомок рухалося дивне створіння.

Відео дня

На думку Тейбор, вона побачила силует, який не був схожий на жодну рибу, яку вона коли-небудь зустрічала на озері. Придивившись, вона побачила, що у створіння тонка шия, а тіло нібито було набагато ширшим.

Загадкова істота, яку зафільмували режисери на озері Шамплейн Фото: Daily Mail

Хоча історії, що пов'язують дивних істот з озером Шамплейн у США, переповідають вже не одне століття, перше широко задокументоване сучасне спостереження відбулося в 1819 році. Тоді капітан Крам повідомив, що бачив величезну чорну істоту в затоці Булвагга. З того моменту кількість спостережень на водоймі значно зросла.

Припущень щодо того, ким насправді є Шамп, існує багато. Одні стверджують, що це може бути плезіозавр, якому якось вдалося дожити до наших днів. Дехто каже, що це зевглодон, стародавній предок кита, який жив мільйони років тому.

Однак науковці більше схиляються до думки, що такі теорії є лише наслідком неправильної ідентифікації риби, плавучих колод, хвиль або оптичних ілюзій.

Нагадаємо, раніше Daily Mail розповіло, як дослідники дістали з озера 50-річну камеру, яка полювала за Лохнеським чудовиськом.

Також Daily Mail писало, що таємницю Лохнеського чудовиська невдовзі може бути розкрито.