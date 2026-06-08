Хотят купить мертвую воду и ногти: медбрат рассказал, что черные маги ищут в морге

Олег Карпа, который является танатопрактиком, а также работает медбратом судебно-медицинской экспертизы, признался, что работники моргов иногда сталкиваются с просьбами от людей, которые занимаются магическими практиками.

Мужчина, который уже шесть лет готовит тела умерших к прощанию, рассказал, что именно черные маги ищут в моргах. Об этом пишет "Главком".

По его словам, к нему обращались люди, которые хотели купить "мертвую воду" (вода, которой обмыли тело, — ред.) и даже ногти покойника, которые применяются в магических ритуалах.

Олег Карпа о работе в морге

Олег говорит, что таких ситуаций немало.

"Да, такие экземпляры бывают. Мое начальство сразу их отфутболивает", — говорит он.

Также такие люди готовы платить за то, чтобы "поработать" с покойником.

"В основном просятся работать как раз возле покойных — чтобы иметь свободный доступ к телам. Это хитрые люди", — пояснил мужчина.

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