Хочуть купити мертву воду і нігті: медбрат розповів, що чорні маги шукають у морзі

Олег Карпа, який є танатопрактиком, а також працює медбратом судово-медичної експертизи, зізнався, що працівники моргів іноді зіштовхуються з проханнями від людей, які займаються магічними практиками.

Чоловік, який уже шість років готує тіла померлих до прощання, розповів що саме чорні маги шукають у моргах. Про це пише "Главком".

За його словами, до нього зверталися люди, які хотіли купити "мертву воду" (вода, якою обмили тіло, – ред.) та навіть нігті покійника, що застосовуються у магічних ритуалах.

Олег Карпа про роботу у морзі

Олег каже, що таких ситуацій чимало.

"Так, такі екземпляри бувають. Моє начальство зразу їх відфутболює", — каже він.

Також такі люди готові платити за те, щоб "попрацювати" з покійником.

"В основному просяться працювати якраз біля покійних – щоб мати вільний доступ до тіл. То хитрі люди", — пояснив чоловік.

Відео дня

Нагадаємо, що дослідник кладовищ розповів, як дізнатися, що на могилі була відьма. Український блогер Влад Тимошенко провів "екскурсію" Байковим кладовищем у Києві на початку весни. Після сходження снігу можна знайти несподівані речі.

Також Віра Крижановська, котра спеціалізується на проведенні медичних експертиз, розповіла про найбільш дивні випадки у своїй практиці. Зокрема, згадала про жінку, яка захоплювалась езотерикою й начебто за тиждень передбачила своє вбивство.

Крім того, український блогер Владислав Тимошенко привернув увагу громадськості до проблеми занедбаних могил видатних українців. Зокрема, він показав, у якому стані могила дитячої письменниці Наталії Забіли.