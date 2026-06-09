Миллионы боеприпасов, погребенных под песком: как выглядит самое длинное в мире минное поле (видео)

Марокканская стена — это заминированная милитаризованная зона длиной 2700 километров, которая разделяет Западную Сахару, спорный регион на юге Марокко.

Марокканская стена Западной Сахары является одной из наименее обсуждаемых милитаризованных зон в мире, несмотря на то, что стала самым длинным в мире сплошным минным полем. Она состоит из длинных песчаных отмелей, военных укреплений, примерно 7 миллионов закопанных наземных мин, а также большого количества неразорвавшихся боеприпасов, пишет Oddity Central.

Там находится миллионы мин, закопанных под песком, и большое количество неразорвавшихся боеприпасов со времен войны. И сегодня они регулярно вызывают серьезные травмы и смерть местного населения.

Марокканская стена: карта Фото: Из открытых источников

Интересно, что Марокканская стена или Берм — это не только самое длинное минное поле в мире, но и вторая по длине стена в мире после Великой Китайской стены.

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"Марокканская стена": что известно

Историю Марокканской стены можно проследить с 1975 года, когда закончилась испанская оккупация Западной Сахары. Тогда испанские войска отступили из региона, а соседние страны Марокко и Мавритания вмешались, чтобы разделить эту территорию между собой, игнорируя желание местного народа сахаров, который боролся за независимость с 1960 года.

История Марокканской стены

В 1976 году был создан Фронт Полисарио, который провозгласил независимость Сахарской Арабской Демократической Республике. Тогда в регионе вспыхнули вооруженные конфликты. Хотя Мавритания вышла из территории в 1979 году. Марокко продолжает оккупацию этой территории.

Понеся значительные военные потери, Марокко начала строительство оборонительной линии протяженностью 2700 километров через Западную Сахару. Строительство завершилось в 1987 году, стена разделила регион на две части. Восточная часть контролировалась армией САДР, а две трети Западной Сахары, где была сосредоточена почти вся экономическая деятельность, оставались под контролем Марокко.

Марокканская стена Западной Сахары

Завершение строительства Марокканской стены, значительно снизило эффективность партизанской войны САДР и привело к тупику, который продолжается и по сей день. С 1991 года территория, прилегающая к стене, находится под контролем сил ООН, которые следят за соблюдением прекращения огня.

Народ Сахары, выступающий за независимость Западной Сахары, называет укрепление Марокко "Стеной позора", считая его препятствием для интеграции двух частей единой нации.

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