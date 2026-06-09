Мільйони боєприпасів, похованих під піском: як виглядає найдовше у світі мінне поле (відео)

Марокканська стіна — це замінована мілітаризована зона довжиною 2700 кілометрів, яка розділяє Західну Сахару, спірний регіон на півдні Марокко.

Марокканська стіна Західної Сахари є однією з найменш обговорюваних мілітаризованих зон у світі попри те, що стала найдовшим у світі суцільним мінним полем. Вона складається з довгих піщаних мілин, військових укріплень, приблизно 7 мільйонів закопаних наземних мін, а також великої кількості нерозірваних боєприпасів, пише Oddity Central.

Там знаходиться мільйони мін, закопаних під піском, та велика кількість нерозірваних боєприпасів з часів війни. І сьогодні вони регулярно спричиняють серйозні травми та смерть місцевого населення.

Марокканська стіна: карта Фото: З відкритих джерел

Цікаво, що Марокканська стіна або Берм — це не лише найдовше мінне поле у ​​світі, але й друга за довжиною стіна у світі після Великої Китайської стіни.

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"Марокканська стіна": що відомо

Історію Марокканської стіни можна простежити з 1975 року, коли закінчилася іспанська окупація Західної Сахари. Тоді іспанські війська відступили з регіону, а сусідні країни Марокко та Мавританія втрутилися, щоб розділити цю територію між собою, ігноруючи бажання місцевого народу сахарів, який боровся за незалежність з 1960 року.

Історія Марокканської стіни

1976 року було створено Фронт Полісаріо, який проголосив незалежність Сахарській Арабській Демократичній Республіці. Тоді у регіоні спалахнули збройні конфлікти. Хоча Мавританія вийшла з території 1979 року. Марокко продовжує окупацію цієї території.

Зазнавши значних військових втрат, Марокко розпочала будівництво оборонної лінії протяжністю 2700 кілометрів через Західну Сахару. Будівництво завершилося в 1987 році, стіна розділила регіон на дві частини. Східна частина контролювалася армією САДР, а дві третини Західної Сахари, де була зосереджена майже вся економічна діяльність, залишалися під контролем Марокко.

Марокканська стіна Західної Сахари

Завершення будівництва Марокканської стіни, значно знизило ефективність партизанської війни САДР та призвело до глухого кута, який триває й донині. З 1991 року територія, що прилягає до стіни, перебуває під контролем сил ООН, які стежать за дотриманням припинення вогню.

Народ Сахари, який виступає за незалежність Західної Сахари, називає укріплення Марокко "Стіною ганьби", вважаючи його перешкодою для інтеграції двох частин єдиної нації.

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