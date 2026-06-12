Не просто привычка: почему кот ложится спать рядом с хозяином
Кошки не просто случайно выбирают место для сна. Ведь когда они спят, они чувствуют себя наиболее уязвимыми.
Именно поэтому, если ваши питомцы устраиваются рядом с вами под одеялом или на подушке — это их осознанный выбор, пишет Centre of Excellence.
Эксперты считают, что таким образом животное демонстрирует доверие. Ведь в определенный момент кот доверяет только тому, кто для него представляет собой безопасность. Поэтому хозяин — это стабильность, тепло и знакомый запах, который помогает животному расслабиться.
Выбор кота: как на это влияет поведение человека
Кошки всегда внимательно оценивают ночные привычки человека. Спокойный сон, минимум движений и тихая манера поведения делают человека лучшим "партнером по сну" по сравнению с теми, кто часто ворочается или разговаривает ночью.
Что означают позы кошек, когда они спят
Поза животного также отражает его эмоции:
- сон между ног свидетельствует об ощущении защищенности и контроле над пространством;
- отдых на груди говорит о сильной эмоциональной связи — ровное дыхание хозяина успокаивает;
- если кот ложится спиной к человеку, это одно из высших проявлений доверия, ведь животное не чувствует никакой угрозы.
Но со временем кошачьи привычки могут измениться. Ведь котенок может тянуться к тому, кто дарит больше тепла, а взрослая кошка выбирает человека со спокойным ритмом жизни, что соответствует её потребности в тишине.
Напомним, что американка Лейзл решила выяснить, куда каждую ночь пропадают её тапочки, и установила камеру наблюдения. Оказалось, что ее бигль Финч забирает одну из тапочек к себе и засыпает рядом с ней из-за привязанности к хозяйке и ее запаху.
Кроме того, видео, на котором два кота с удивлением смотрят в окно, стало вирусным в TikTok, набрав более 91 тысячи просмотров.