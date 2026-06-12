Не просто привычка: почему кот ложится спать рядом с хозяином

Кошки не просто случайно выбирают место для сна. Ведь когда они спят, они чувствуют себя наиболее уязвимыми.

Именно поэтому, если ваши питомцы устраиваются рядом с вами под одеялом или на подушке — это их осознанный выбор, пишет Centre of Excellence.

Эксперты считают, что таким образом животное демонстрирует доверие. Ведь в определенный момент кот доверяет только тому, кто для него представляет собой безопасность. Поэтому хозяин — это стабильность, тепло и знакомый запах, который помогает животному расслабиться.

Выбор кота: как на это влияет поведение человека

Кошки всегда внимательно оценивают ночные привычки человека. Спокойный сон, минимум движений и тихая манера поведения делают человека лучшим "партнером по сну" по сравнению с теми, кто часто ворочается или разговаривает ночью.

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Что означают позы кошек, когда они спят

Поза животного также отражает его эмоции:

сон между ног свидетельствует об ощущении защищенности и контроле над пространством;

отдых на груди говорит о сильной эмоциональной связи — ровное дыхание хозяина успокаивает;

если кот ложится спиной к человеку, это одно из высших проявлений доверия, ведь животное не чувствует никакой угрозы.

Но со временем кошачьи привычки могут измениться. Ведь котенок может тянуться к тому, кто дарит больше тепла, а взрослая кошка выбирает человека со спокойным ритмом жизни, что соответствует её потребности в тишине.

Напомним, что американка Лейзл решила выяснить, куда каждую ночь пропадают её тапочки, и установила камеру наблюдения. Оказалось, что ее бигль Финч забирает одну из тапочек к себе и засыпает рядом с ней из-за привязанности к хозяйке и ее запаху.

Кроме того, видео, на котором два кота с удивлением смотрят в окно, стало вирусным в TikTok, набрав более 91 тысячи просмотров.