Не просто звичка: чому кіт лягає спати поруч із господарем

Коти не просто випадково обирають місце для сну. Адже коли вони сплять, то почуваються найбільш незахищеними.

Саме тому якщо ваші улюбленці влягаються поруч з вами під ковдрою або на подушці — це їхній свідомий вибір, пише Centre of Excellence.

Експерти вважають, що у такий спосіб тварина показує довіру. Адже на певний час кіт покладається лише на того, хто для нього є безпечним. Тож господар — стабільність, тепло та знайомий запах, який допомагає розслабитися тварині.

Вибір кота: як на це впливає поведінка людини

Коти завжди уважно оцінюють нічні звички людини. Спокійний сон, мінімум рухів і тиха манера поведінки роблять людину найкращим "партнером по сну" порівняно з тими, хто часто перевертається чи розмовляє вночі.

Що означають котячі пози, коли вони сплять

Положення тіла тварини також передає її емоції:

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сон між ногами свідчить про відчуття захищеності та контроль над простором;

відпочинок на грудях говорить про сильний емоційний зв’язок — рівне дихання господаря заспокоює;

якщо кіт лягає спиною до людини, це один із найвищих проявів довіри, адже тварина не відчуває жодної загрози.

Але з часом котячі звички можуть змінитися. Бо кошеня може тягнутися до того, хто дає більше тепла, а дорослий кіт обирає людину зі спокійним ритмом життя, що відповідає його потребі у тиші.

Нагадаємо, що Американка Лейзл вирішила з’ясувати, куди щоночі зникають її капці, та встановила камеру спостереження. Виявилося, що її бігль Фінч забирає один із капців до себе й засинає поруч із ним через прив’язаність до господарки та її запаху.

Крім того, відео, на якому два коти з подивом дивляться у вікно, стало вірусним у TikTok, зібравши понад 91 тисячу переглядів.