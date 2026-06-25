"Не делайте этого": мужчина полетел в Турцию за новой улыбкой, но все обернулось кошмаром (фото)

Дэнни Томлинсон отправился за границу после того, как был впечатлён результатами лечения зубов своего друга, который прошел косметическую стоматологическую процедуру. Но у мужчины всё пошло не так, и теперь ему придётся оплатить огромный счёт за лечение в Великобритании.

Британец полетел в Турцию, чтобы исправить свою улыбку, но после этого у него начали выпадать зубы, и у него нет средств, чтобы исправить ошибки турецких врачей, пишет Daily Star.

47-летний мужчина из Саутенд-он-Си, графство Эссекс, был недоволен своими "кривыми, коричневыми и пятнистыми" зубами, поэтому решился на радикальное изменение. Процедура, которая предусматривает обтачивание зубов до небольших заостренных штифтов, а затем установку на них специальных протезов, обошлась Денни в 3900 фунтов стерлингов или 230 917,17 грн.

Сначала мужчина был доволен результатами, но проблемы начали возникать почти сразу после возвращения в Великобританию. И теперь ему придётся оплатить внушительный счёт в размере 40 000 фунтов стерлингов или 2 368 381,20, чтобы исправить эту ситуацию.

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Отправился в Турцию за идеальной улыбкой, но теперь рискует лишиться всех зубов Фото: Скриншот

"Я не проводил никаких исследований, я просто забронировал место. Я просто поступил импульсивно", — признался мужчина.

Но импульсивное решение обрести, казалось бы, идеальный набор белых и ровных зубов обернулось кошмаром. Дэнни полетел в Турцию в декабре 2020 года и поначалу был доволен результатами, сказав тогда, что они "выглядят гораздо лучше".

Мужчина рассчитывал, что результат сохранится от пяти до семи лет, но почти сразу заметил, что нижние зубы начали шататься. Дэнни вернулся в турецкую клинику через шесть месяцев и с тех пор в течение последних шести лет совершил девять повторных визитов, поскольку проблемы продолжали возникать.

"Каждый раз, когда я возвращался, в клинике ничего не говорили. Они просто почистили мне зубы и отпустили. В конце концов, они сказали, что мне нужно заменить нижние зубы", — сказал он.

Лечение зубов в Турции Фото: Скриншот

Во время своей последней поездки в Турцию, всего месяц назад, Денни рассказывает, что в клинике ему сообщили, что несколько зубов расшатались, и предложили ему цену в размере 12 500 фунтов стерлингов за дальнейшее лечение.

А восемь месяцев назад стоматолог из Великобритании предупредил его, что все его верхние коронки, а также четыре нижних зуба в конечном итоге потребуют замены.

Дэнни говорит, что сейчас у него расшатаны зубы, ему трудно нормально есть, и он живёт в постоянном страхе, что они могут вообще выпасть.

"Если бы я рассказал стоматологу в Великобритании о своём плане сбрить все зубы, он бы посоветовал мне этого не делать. Я мог бы просто поставить брекеты, и жаль, что не сделал этого. Сейчас я очень об этом сожалею. Мне никогда не следовало этого делать. Мои зубы шевелятся, я постоянно это чувствую. Я не могу ничего есть или кусать, а для гамбургеров мне приходится использовать нож и вилку. Я не могу как следует закрыть рот, поэтому он всегда наполовину открыт. Стоматолог сказал, что они не выпадут все за пять минут, но риск есть, и два верхних передних зуба находятся в опасной зоне", — сказал мужчина.

Теперь мужчине понадобятся имплантаты, которые стоят 3000 фунтов стерлингов за зуб.

Мужчина рассказал о лечении зубов в Турции Фото: Скриншот

"Это обойдётся мне в тысячи. Мне придётся как-то решить эту проблему, но я не вернусь в Турцию. Я не знаю, что делать. Я могу себе позволить несколько зубов, но не 40 000 фунтов стерлингов. Если мои зубы выпадут, то всё. Я надену маску и улечу куда угодно, чтобы их вылечить", — признался мужчина.

Британец заявил, что больше не вернётся в Турцию на лечение, и предостерегает других от подобных поездок.

"Не езжайте в Турцию работать стоматологом. Не делайте этого. Ни один стоматолог в Англии не посоветовал бы мне обточить зубы, если можно просто поставить брекеты. Я бы никогда никому на этой планете не рекомендовал лечить зубы в Турции", — подытожил он.

Напомним, что женщина из Великобритании, мечтавшая об идеальной улыбке, решила приобрести искусственные зубы через Facebook, но протезы за 14,99 фунтов стерлингов (885,07 грн) выглядели как конфеты в форме зубов под названием Haribo.

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