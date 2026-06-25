"Не робіть цього": чоловік полетів до Туреччини за новою посмішкою, але все обернулося жахом (фото)

Денні Томлінсон поїхав за кордон після того, як був вражений результатами нових зубів друга, який пройшов косметичне стоматологічне лікування. Але в чоловіка все пішло не так, і тепер йому доведеться сплатити величезний рахунок за лікування у Британії.

Британець полетів до Туреччини, щоб переробити свою посмішку, але після цього в нього випадають зуби, і він не має коштів, аби виправити помилки турецьких лікарів, пише Daily Star.

47-річний чоловік із Саутенд-он-Сі, графство Ессекс, був незадоволений власними "кривими, коричневими та заплямованими" зубами, тому наважився на кардинальну зміну. ​​Процедура, яка передбачає зголювання зубів до невеликих загострених штифтів, а потім одягають на них спеціальні протези, коштувала Денні 3900 фунтів стерлінгів або 230 917,17 грн.

Спочатку чоловік був задоволений результатами, але проблеми почали виникати майже одразу після повернення до Британії. І тепер йому доведеться заплатити вражаючий рахунок у 40 000 фунтів стерлінгів або 2 368 381,20, що виправити цю ситуацію.

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Поїхав до Туреччини за ідеальною посмішкою, але тепер ризикує втратити всі зуби Фото: Скріншот

"Я не проводив жодних досліджень, я просто забронював місце. Я просто діяв імпульсивно", — визнав чоловік.

Але імпульсивний поштовх отримати, здавалося б, вигідний набір білих та ідеальних зубів, перетворився на кошмар. Денні полетів до Туреччини у грудні 2020 року і спочатку був задоволений результатами, сказавши тоді, що вони "виглядають набагато краще".

Чоловік очікував, що результат триватиме від п'яти до семи років, але майже одразу помітив, що нижні зуби почали хитатися. Денні повернувся до турецької клініки через шість місяців і з того часу протягом останніх шести років здійснив дев'ять повторних візитів, оскільки проблеми продовжували з'являтися.

"Щоразу, коли я повертався, клініка нічого не говорила. Вони просто почистили мені зуби та відпустили. Зрештою, вони сказали, що мені потрібно замінити нижні зуби", — сказав він.

Лікування зубів у Туреччині Фото: Скріншот

Під час своєї останньої поїздки до Туреччини, лише місяць тому, Денні каже, що клініка повідомила йому, що кілька зубів розхиталися, і виставила йому цінову пропозицію в розмірі 12 500 фунтів стерлінгів за подальше лікування.

А вісім місяців тому стоматолог з Великої Британії попередив його, що всі його верхні коронки, а також чотири нижні зуби, зрештою потребуватимуть заміни.

Денні каже, що зараз його зуби розхитані, йому важко нормально їсти, і він живе в постійному страху, що вони можуть взагалі випасти.

"Якби я розповів стоматологу у Великій Британії про свій план зголити всі зуби, він би сказав мені не робити цього. Я міг би просто поставити брекет, і шкода, що не зробив цього. Я дуже шкодую про це зараз. Мені ніколи не слід було цього робити. Мої зуби рухаються, я постійно це відчуваю. Я не можу нічого їсти чи кусати, а для бургерів мені доводиться використовувати ніж і виделку. Я не можу як слід закрити рот, тому він завжди наполовину відкритий. Стоматолог сказав, що вони не випадуть усі за п’ять хвилин, але ризик є, і два верхні передні зуби знаходяться в небезпечній зоні", — сказав чоловік.

Тепер чоловіку знадобляться імплантати, які вартують 3000 фунтів стерлінгів за зуб.

Чоловік розповів про лікування зубів у Туреччині Фото: Скріншот

"Це коштуватиме мені тисячі. Мені доведеться якось це вирішити, але я не повернуся до Туреччини. Я не знаю, що робити. Я можу собі дозволити кілька зубів, але не 40 000 фунтів стерлінгів. Якщо мої зуби випадуть, то все. Я одягну маску та полечу куди завгодно, щоб їх вилікувати", — зізнався чоловік.

Британець заявив, що більше не повернеться до Туреччини для лікування та застерігає інших від таких поїздок.

"Не їжте до Туреччини працювати стоматологом. Не робіть цього. Жоден стоматолог в Англії не порадив би мені зтесати зуби. Якщо можете просто поставити брекет. Я б ніколи жодній людині на цій планеті не рекомендував лікувати зуби в Туреччині", — підсумував він.

Нагадаємо, що жінка з Британії, яка мріяла про ідеальну посмішку, вирішила придбати штучні зуби у Facebook, але протези за 14,99 фунтів стерлінгів (885,07 грн) виглядали як цукерки у формі зубів під назвою Haribo.

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