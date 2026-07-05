Отпуск в Украине: 4 лучших туристических места для отдыха у воды в июле

5 июля 1841 года британский предприниматель и общественный деятель Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство, положив начало коммерческому туризму. "Фокус" расскажет об этом дне в истории туризма, а также о лучших местах в Украине, которые стоит посетить в этом сезоне.

Начало туристического бизнеса было связано с идеей популяризации трезвого образа жизни. Первая поездка, организованная Томасом, была именно такой. Мужчина договорился с руководством железной дороги об аренде поезда, чтобы организовать групповую поездку 570 активистов движения за трезвость из города Лестер в Лафборо (графство Лестершир, Великобритания).

Что известно о мире туризма, который придумал Томас Кук

Несколько сотен лет назад путешествовать могли позволить себе только состоятельные люди. Но сегодня более миллиарда человек ежегодно выезжают за границу, чему способствовало также появление коммерческих туристических пакетов. Всю эту идею придумал токарь Томас Кук, который был активистом движения за трезвость, а затем, после успеха своей идеи, стал магнатом коммерческого туризма.

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Томас Кук, родившийся в Дербишире в 1808 году, бросил школу в возрасте десяти лет, чтобы сначала работать садовником, а затем токарем по дереву. Он ненавидел токарную работу, поэтому вновь устроился в типографию. Тогда его работа привела его к баптистскому движению, в частности к борьбе за трезвость.

В возрасте 20 лет Кук вновь сменил профессию, став проповедником Библии и миссионером Ассоциации баптистов. В течение следующего года он прошел более 3000 километров, пытаясь убедить людей бросить пить алкоголь. В 1841 году он понял, что ходьба — это медленный процесс, поэтому гораздо быстрее ехать на поезде.

К тому времени он уже занимал высокую должность в Ассоциации трезвости Южного Мидленда, а также был основателем детского журнала "Детская трезвость". С этой идеей он обратился к железнодорожной компании округов Мидленд и организовал специальный поезд, чтобы доставить членов Лестерского общества трезвости на встречу в Лафборо.

Слева — обложка номера журнала Кука "Экскурсант". Справа — плакат эдвардианской эпохи туристического агентства Thomas Cook. Фото: Из открытых источников

Этот поезд отправился со станции Кэмпбелл-стрит в Лестере в Лафборо 5 июля 1841 года. Почти 500 пассажиров заплатили по одному шиллингу, чтобы сесть в поезд. Это была первая публично объявленная специальная железнодорожная экскурсия.

Первая поездка имела такой ошеломляющий успех, что Кук вскоре начал организовывать их на регулярной основе. К 1845 году он официально переехал в Лестер и начал заниматься организацией железнодорожных поездок.

Это были пока еще небольшие, локальные поездки, но Кук уже демонстрировал талант новатора в сфере путешествий. Вспоминая своё время работы печатником, он начал печатать путеводители. Он также заключал контракты с отелями по пути следования, выдавая ваучеры на проживание, что стало обычным стандартом путешествий конца XIX и начала XX века.

Современный магазин Thomas Cook в Бельгии Фото: Из открытых источников

В конце 1840-х годов Кук начал издавать свой журнал под названием "Экскурсант" и планировал расширить свои поездки за пределы Британии. Четыре года спустя, когда в Париже проходила выставка, Кук организовывал поездки из Лестера в Кале. Энергия и амбиции Кука были впечатляющими, и с каждым годом его поездки простирались всё дальше. Для этого он даже создал собственную компанию. В 1864 году его сын Джон Мейсон Кук стал официальным партнером отца, и компания стала называться Thomas Cook and Son, став первой конторой, специализирующейся на организации туристических поездок. Одним из самых преданных их клиентов стал Марк Твен, который считал, что путешествия позволяют человеку мыслить шире.

Отдых у воды в Украине: 5 лучших туристических мест

В Украине немало невероятно красивых водоемов — от уютных озер у леса до известных благоустроенных курортов с современной инфраструктурой.

Шацкие озера, Волынская область

Список лучших туристических мест Украины открывает известный природный уголок на Полесье, где находятся чистые озера с прозрачным дном и чистые леса... Озеро Свитязь — самое глубокое и самое популярное из них.

Шацкие озера Фото: Из открытых источников

Здесь много зон для семейного отдыха и спокойного релакса, где можно насладиться тишиной. А также развитая инфраструктура, включающая базы отдыха, отели, рестораны, кафе, кемпинги, прокат катамаранов и лодок.

Добраться до Шацких озер можно двумя способами: на поезде до Ковеля, а затем на маршрутке до Шацка или Свитязя. А также на машине или автобусе из крупнейших городов страны.

Бакота, Хмельницкая область

Бакота — известная жемчужина Днестровского каньона с впечатляющими ландшафтами и тишиной, образовавшаяся на месте затопленного села в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области, которую часто называют "украинской Атлантидой". Каждый год сюда приезжает всё больше туристов. Это место идеально подходит для тех, кто ищет единения с природой и хочет насладиться невероятными закатами.

Отдых в Украине Фото: Из открытых источников

Хотя здесь туристическая инфраструктура пока не очень развита, но есть уютные места для купания под сенью деревьев. Есть кемпинги, базы отдыха и прокат лодок. Это идеальное место для спокойного туризма, кемпинга, йоги и прогулок по реке.

Бакота расположена в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области. Самый удобный способ добраться туда — доехать на поезде, автобусе или автомобиле до города Каменец-Подольский.

Озеро Молодости, Буковель

Идеальный вариант для туристов, желающих совместить пляжный отдых с горными развлечениями. Температура воды — около +22 °C. На берегу установлены шезлонги и открыты кафе для туристов.

Отдых в Буковеле Фото: Из открытых источников

Также там можно взять напрокат доски для SUP, катамараны и воспользоваться водными аттракционами, покататься на картинге; рядом находится аквапарк. У озера есть развитая курортная инфраструктура, которая прекрасно подходит для отдыха с детьми. Ведь это место идеально подходит для семей, друзей и любителей спорта.

Белое озеро, Ровенская область

Озеро Белое — уникальное среди водоемов Украины: оно имеет карстовое происхождение. Оно известно своими целебными свойствами благодаря высокому содержанию глицерина. Вода имеет белый оттенок из-за окружающих водоем известняковых пород.

Отдых на Белом озере Фото: Из открытых источников

Там есть кемпинги и базы отдыха, а также места для любителей рыбалки. Но, несмотря ни на что, инфраструктура здесь не очень развита. Это настоящий эко-отдых в тишине на лоне природы.

Озеро расположено в Ровенской области недалеко от села Рудка, на территории Ровенского природного заповедника. Добраться до него можно из Ровно или Вараша на маршрутке или на собственном автомобиле. Однако в районе села Рудка дороги в плохом состоянии.

Напомним, что блогерша Анастасия Гайбура из Кременчуга, которая исследует интересные уголки Украины, рассказала о заброшенном поселке в Кировоградской области. Когда-то там кипела жизнь, а сейчас там почти никого нет. Всё заросло травой и сорняками.

Кроме того, удивительное озеро, которое появляется раз в 10 лет недалеко от села Веселец в Хмельницкой области, стало настоящей местной достопримечательностью.