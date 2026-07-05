Відпустка в Україні: 4 найкращі туристичні локації для відпочинку біля води у липні

5 липня 1841 року підприємець та громадський діяч з Британії Томас Кук відкрив перше у світі туристичне агентство, відкривши шлях до комерційного туризму. Фокус розповість про цей день в історії туризму, а також про найкращі локації в Україні, які варто відвідати цього сезону.

Початок туристичного бізнесу був пов'язаний з ідеєю популяризації тверезого способу життя. Перша поїздка, яку організував Томас, була саме такою. Чоловік домовився з керівництвом залізниці про оренду потяга, щоб організувати групову подорож 570 активістів руху за тверезість з міста Лестер до Лафборо (графство Лестершир, Велика Британія).

Що відомо про світ туризму, який вигадав Томас Кук

Кілька сотень років тому лише заможні люди могли дозволити собі подорожувати. Але сьогодні понад мільярд людей щороку подорожують за кордон, цьому сприяв також винахід комерційних туристичних пакетів. Усю цю ідею придумав токар Томас Кук, який був активістом руху за тверезість, а потім після успіху своєї ідеї став магнатом комерційного туризму.

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Томас Кук, який народився в Дербіширі в 1808 році, покинув школу у віці десяти років, щоб працювати спочатку садівником, а потім токарем по дереву. Він ненавидів токарну роботу, адже знову перейшов до друкарні. Тоді його робота призвела чоловіка до баптистського руху, зокрема до боротьби за тверезість.

У віці 20 років Кук знову змінив кар'єру, ставши читачем Біблії та місіонером Асоціації баптистів. Протягом наступного року він пройшов понад 3000 кілометрів, намагаючись переконати людей кинути пити алкоголь. У 1841 році він зрозумів, що ходьба — це повільний процес, тож набагато швидше їхати поїздом.

На той час він вже обіймав високу посаду в Асоціації тверезості Південного Мідленда, а також засновником дитячого журналу "Дитяча тверезість". З цією ідеєю він звернувся до залізничної компанії округів Мідленд та організував спеціальний поїзд, щоб доставити членів Лестерського товариства тверезості на зустріч у Лафборо.

Ліворуч – обкладинка випуску журналу Кука "Екскурсант". Праворуч – плакат едвардіанської епохи туристичного агентства Thomas Cook. Фото: З відкритих джерел

Цей поїзд вирушив зі станції Кемпбелл-стріт у Лестері до Лафборо 5 липня 1841 року. Майже 500 пасажирів заплатили один шилінг, щоб сісти на борт. Це була перша публічно оголошена спеціальна залізнична екскурсія.

Перша поїздка мала такий приголомшливий успіх, що Кук невдовзі почав організовувати їх регулярно. До 1845 року він офіційно переїхав до Лестера та почав займатися організацією залізничних поїздок.

Це були все ще невеликі, локальні поїздки, але Кук вже демонстрував дар новаторства в подорожах. Згадуючи свій час роботи друкарем, він почав друкувати довідники подорожей. Він також укладав контракти з готелями по дорозі, видаючи квитки на готелі, що стало звичним стандартом подорожей кінця 19 та початку 20 століття.

Сучасний магазин Thomas Cook у Бельгії Фото: З відкритих джерел

Наприкінці 1840-х років Кук почав видавати свій журнал під назвою "Екскурсант" і планував розширити свої поїздки за межі Британії. Чотири роки по тому, коли виставка проходила в Парижі, Кук організовував поїздки з Лестера до Кале. Енергія та амбіції Кука були вражаючими, і з кожним роком його поїздки продовжувалися все далі. Для цього він створив навіть свою компанію. У 1864 році його син Джон Мейсон Кук став офіційним партнером батька, і компанія стала називатися Thomas Cook and Son, що стало першою конторою, що спеціалізується на організації туристичних поїздок. Одним з найвідданіших їх клієнтів став Марк Твен, який вважав, що подорожі дозволяють людині ширше мислити.

Відпочинок біля води в Україні: 5 найкращих туристичних місць

В Україні є чимало неймовірних красивих водойм — від затишних озер біля лісу до відомих облаштованих курортів, де є сучасна інфраструктура.

Шацькі озера, Волинська область

Відкриває список кращих туристичних локацій в Україні відомий куточок природи на Поліссі, де чисті озера із прозорим дном та чисті ліси..Озеро Світязь — найглибше й найпопулярніше з них.

Шацькі озера Фото: З відкритих джерел

Тут є багато зон для сімейного відпочинку й тихого релаксу, де можна насолоджуватися тишею. А також розвинена інфраструктура, де є бази відпочинку, готелі, ресторани, кафе, кемпінги, прокат катамаранів і човнів.

Дістатися до Шацьких озер можна двома способами: поїздом до Ковеля, далі маршруткою до Шацька або Світязя. А також автівкою або автобусом з найбільших міст країни.

Бакота, Хмельницька область

Бакота — відомо перлина Дністровського каньйону з вражаючими ландшафтами та тишею, ка утворилася на місці затопленого села в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області, яку часто називають "українською Атлантидою". Кожного року сюди їде все більше туристів. Місцина ідеально підходить для тих, хто шукає єднання з природою й бажанням насолодитися неймовірними заходами сонця.

Відпочинок в Україні Фото: З відкритих джерел

Хоча тут ще не дуже розвинена туристична інфраструктура, але є затишні місця для купання під навісами дерев. Є кемпінги, бази відпочинку та прокат човнів. Це ідеальне місце для спокійного туризму, кемпінгу, йоги та річкових прогулянок.

Бакота розташована в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області. Найзручніший варіант, щоб туди доїхати дістатися потягом, автобусом, чи автівкою до міста Кам'янець-Подільський.

Озеро Молодості, Буковель

Ідеальний варіант для туристів, які хочуть поєднати пляжний відпочинок з гірськими розвагами. Температура води — близько +22 °C. На берегу облаштовані лежаками й кав'ярнями для туристів.

Відпочинок в Буковелі Фото: З відкритих джерел

Також там доступні SUP-дошки, катамарани й водні атракціони, картинг, є аквапарк поруч. Біля озера є розбудована курортна інфраструктура, яка чудово підходить для відпочинку з дітьми. Бо це місце ідеально підходить для сімей, друзів і любителів спорту.

Біле озеро, Рівненщина

Озеро Біле унікальне серед водойм України — має карстове походження. Воно відоме своїми цілющими властивостями, через високий вміст гліцерину. Вода має білий відтінок через вапнякові породи, що оточують водойму.

Відпочинок на Білому озері Фото: З відкритих джерел

Там є кемпінги та бази відпочинку, також місця для любителів риболовлі. Але попри все тут не дуже розбудована інфраструктура. Це справжній еко-відпочинок у тиші серед природи.

Озеро розташоване в Рівненській області біля села Рудка, на території Рівненського природного заповідника. Дістатися до нього можна з Рівного чи Вараша маршруткою або власним автомобілем. Але в районі села Рудка погані дороги.

Нагадаємо, що блогерка Анастасія Гайбура з Кременчуга, яка вивчає цікаві куточки України, розповіла про покинуте селище на Кіровоградщині. Колись там вирувало життя, а зараз майже нікого немає. Все поросло травою та бур’янами.

Також дивовижне озеро, яке з'являється раз на 10 років поблизу села Веселець на Хмельниччині, стало справжньою місцевою визначною пам'яткою.