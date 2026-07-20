Старше динозавров: как выглядит одна из древнейших рек Земли, возраст которой составляет до 400 миллионов лет

Река Финке, также известная под названием Ларапинта, в Центральной Австралии является одной из древнейших рек на Земле. Ведь её русло сформировалось около 300–400 миллионов лет назад.

По мнению геологов, возраст её водосборной сети составляет 300–400 миллионов лет, то есть река возникла ещё в палеозойскую эру, задолго до появления динозавров, сообщает Science Blog.

Кроме того, исследователи предполагают, что речь идет не о современном русле реки. Из-за наводнений, эрозии, накопления отложений и тектонических процессов реки постоянно меняют своё направление. Именно поэтому возраст реки Финке определяют не по нынешнему руслу, а по её древней дренажной системе, сохранившейся до наших дней.

Одним из главных доказательств почтенного возраста реки является то, что её верхнее течение прорезает горные хребты Центральной Австралии. Эксперты предполагают, что русло сформировалось ещё до поднятия этих гор и смогло сохранить своё направление благодаря длительным процессам эрозии.

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В специальном исследовании Финке названа одной из древнейших дренажных систем планеты. В ходе работы эксперты анализировали изотопы бериллия-10 и алюминия-26 в древних речных отложениях, что позволило воссоздать историю изменения русла на протяжении нескольких миллионов лет. Однако точное время формирования самой речной системы установить пока не удалось, ведь её необычайный возраст остаётся научной гипотезой.

Сегодня Финке совсем не похожа на обычную реку. Большая часть её русла остаётся сухой, а вода есть лишь в некоторых постоянных или сезонных водоёмах. Только после сильных дождей её участки соединяются между собой, и она снова временно превращается в мощный водный поток.

Помимо геологической ценности, река Финке имеет важное культурное значение для коренного народа аррернте. Они называют её Lhere Pirnte ("Ларапинта"), что переводится как "соленая река", и считают неотъемлемой частью своего культурного ландшафта.

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