Старша за динозаврів: як виглядає одна з найдревніших річок Землі, якій до 400 мільйонів років

Річка Фінке, також відома під назвою як Ларапінта, у Центральній Австралії є однією з найдавніших річок на Землі. Адже її мережа сформувалася близько 300–400 мільйонів років тому.

На думку геологів, вік її водозбірної мережі сягає 300–400 мільйонів років, тобто річка виникла ще в палеозойську еру, задовго до того, як у світі з'явилися динозаври, повідомляє Science Blog.

Також дослідники припускають, що йдеться не про сучасне русло річки. Через повені, ерозію, накопичення осадів і тектонічні процеси річки постійно змінюють свій напрямок. Саме тому вік Фінке визначають не за нинішнім руслом, а за її давньою дренажною системою, яка збереглася до наших днів.

Одним із головних доказів поважного віку річки є те, що її верхня течія прорізає гірські хребти Центральної Австралії. Експерти припускають, що русло сформувалося ще до підняття цих гір і змогло зберегти свій напрямок завдяки тривалим процесам ерозії.

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Спеціальне дослідження називає Фінке однією з найдавніших дренажних систем планети. Під час роботи експерти аналізували ізотопи берилію-10 та алюмінію-26 у стародавніх річкових відкладах, що дозволило відтворити історію зміни русла протягом кількох мільйонів років. Але точний час формування самої річкової системи встановити поки що не вдалося, адже її надзвичайний вік залишається науковою гіпотезою.

Сьогодні Фінке зовсім не схожа на звичайну річку. Більша частина її русло залишається сухим, а вода є лише в деяких постійних або сезонних водоймах. Тільки після сильних дощів її шматки з'єднуються між собою, і вона зново тимчасово перетворюється на потужний водний потік.

Окрім геологічної цінності, Фінке має важливе культурне значення для корінного народу аррернте. Вони називають її Lhere Pirnte ("Ларапінта"), що перекладається як "солона річка", і вважають невід'ємною частиною свого культурного ландшафту.

Нагадаємо, що у Лондоні юрист та екоактивіст Пол Пауелсленд вирішив разом з волонтерами прибрати одну з річок Лондона від сміття та бруду. Однак тепер йому загрожує тюремний термін за його добру справу.

Також у Таїланді через десятиліття з-під води з'явилася знаменита "Дорога смерті". Під час Другої світової війни його називали "Дорогою смерті". Залізничний міст через річку Квай будували військовополонені, а популярність він здобув після виходу оскароносного фільму 1957 року.