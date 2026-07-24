Вместо яхты — деревянная "кабинка": австралийцы переплыли пролив на самодельном плоту с туалетом (видео)

Двое мужчин пересекли участок Тихого океана между мысом Джервис на материковой части Австралии и островом Кенгуру на самодельном плоту, на котором они установили деревянный туалет.

Жители Австралии Алекс Крейг и Пол Грэм построили самодельную баржу с уличным туалетом и мангалом, на которой пересекли бурные океанские воды, чтобы переправить туалет на свой участок на острове. Об этой необычной истории рассказало издание ABC News.

Как выяснилось, к этому отчаянному шагу мужчин подтолкнуло стремление сэкономить. Дело в том, что переправа на пароме обошлась бы им в 2 тысячи австралийских долларов, что для Алекса и Пола оказалось слишком дорого.

Хотя сама переправа состоялась ещё в мае 2025 года, но соответствующий видеоролик мужчины опубликовали на YouTube только 11 июля 2026 года. Тогда кадры их поступка облетели весь мир и привлекли внимание известных СМИ.

Відео дня

В целом путешествие, которое совершили эти смельчаки, заняло четыре часа. Если бы они воспользовались паромом, то потратили бы на дорогу всего 45 минут.

"Мы решили рискнуть", — сказал Грэм в беседе с журналистами.

Более того, мужчинам даже удалось насладиться своим опасным путешествием. По дороге они устроили приготовление еды на борту самодельного плота, после чего вкусно пообедали.

"Мы ели короткие ребрышки, свиные ребрышки и несколько изысканных колбасок", — рассказал один из путешественников.

Австралийцы устроили пикник на самодельном плоту с туалетом Фото: Скрин видео

Опасная выходка

Издание отметило, что пролив Бакстейрс-Пассаж, который предстояло пересечь мужчинам, является довольно опасным местом, хотя и очень живописным. Однако смельчаки готовились к путешествию чрезвычайно тщательно и выбирали подходящее время для безопасной переправы.

"Нам пришлось подобрать тот момент, когда дул лёгкий ветерок, волны утихли и был подходящий прилив. Это выглядит нелепо и безумно, но мы старались выбрать время как можно лучше", — признались мужчины.

Сейчас Алекс и Пол стали настоящими звездами в Австралии. Их телефоны разрываются от звонков и внимания в соцсетях.

Как отреагировали пользователи

Пользователи YouTube в основном засыпали шутками в комментариях под видеороликом. Больше всего их интересовало, как на таких путешественников отреагировали экипаж и пассажиры других судов.

"Пассажиры и экипаж парома, наверное, подумали: „Что за ерунда?“, — отметил один из пользователей.

"Это самое австралийское чувство юмора, которое я когда-либо видел! Ребята, вы обязательно должны попасть в Книгу рекордов Гиннеса!", — похвалил замысел мужчин другой комментатор.

Тем не менее часть людей всё же упрекнула Алекса и Пола за опасную затею: некоторые считают, что мужчинам невероятно повезло, что они не попали в беду.

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