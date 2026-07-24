Замість яхти — дерев'яна "кабінка": австралійці перепливли протоку на саморобному плоті з вбиральнею (відео)

Двоє чоловіків перетнули частину Тихого океану між мисом Джервіс на материковій частині Австралії та островом Кенгуру на саморобному плоті, куди встановили дерев'яну вбиральню.

Жителі Австралії Алекс Крейг та Пол Грем побудували саморобну баржу з вуличним туалетом та мангалом, якою перетнули бурхливі океанські води, щоб переправити вбиральню на свою ділянку на острові. Цю незвичайну історію розповіло видання ABC News.

Як з'ясувалося, на відчайдушний крок чоловіків підштовхнула жага заощадити кошти. Річ у тому, що перевезення на поромі обійшлося б їм у 2 тисячі австралійських доларів, що для Алекса та Пола виявилося надто дорогим.

Хоча сама переправа відбулася ще в травні 2025 року, але відповідний відеоролик чоловіки опублікували на YouTube лише 11 липня 2026 року. Тоді кадри їхнього вчинку облетіли весь світ і привернули увагу відомих ЗМІ.

Відео дня

Загалом подорож, яку здійснили відчайдухи, зайняла чотири години. Якби вони скористалися поромом, то витратили б на дорогу лише 45 хвилин.

"Ми вирішили ризикнути", — поділився Грем у коментарях журналістам.

Ба більше, чоловікам навіть вдалося насолодитися своєю небезпечною мандрівкою. Вони влаштували у дорозі приготування їжі на борту саморобного плота, після чого смачно поїли.

"Ми їли короткі реберця, свинячі реберця та кілька вишуканих ковбасок", — розповів один з мандрівників.

Австралійці влаштували пікнік на саморобному плоті з туалетом Фото: Скрін відео

Небезпечна витівка

Видання звернуло увагу, що протока Бакстейрс-Пассаж, яку потрібно було перетнути чоловікам, є доволі небезпечним місцем, хоча й дуже мальовничим. Проте відчайдухи готувалися до подорожі надзвичайно ретельно і шукали вдалого часу для безпечної переправи.

"Нам довелося знайти той проміжок часу, коли дув легкий вітерець, хвилі вщухли й був відповідний приплив. Це виглядає безглуздо й божевільно, але ми намагалися підібрати час якнайкраще", — зізналися чоловіки.

Зараз Алекс та Пол стали справжніми зірками в Австралії. Їхні телефони розриваються від дзвініків та уваги у соцмережах.

Як відреагували користувачі

Люди в YouTube здебільшого вибухнули жартами у коментарях під відеороликом. Найбільше їх цікавило, як на таких мандрівників відреагували екіпаж та пасажири інших суден.

"Пасажири та екіпаж порома, мабуть, подумали: "Що за фігня?", — зауважив один із користувачів.

"Це найавстралійське почуття гумору, яке я коли-небудь бачив! Хлопці, ви точно повинні потрапити до Книги рекордів Гіннеса!", — похвалив задум чоловіків інших коментатор.

Проте частина людей все ж дорікнула Алексу та Полу за небезпечний задум: дехто вважає, що чоловікам дивовижно пощастило не втрапити у халепу.

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