Одинокая обезьянка Панч, покорившая интернет, получила множество поздравлений с Днем рождения (видео)

Обезьянка Панч, которая в начале 2026 года прославилась из-за своего одиночества, отпраздновала свой первый день рождения. И на этот раз она не осталась в одиночестве.

После того как мир узнал об одиночестве Панча, десятки тысяч посетителей захотели увидеть обезьянку. Свежее видео с Панчем опубликовал Fox News.

The baby monkey that captured hearts around the world is celebrating his first birthday.



Japanese macaque "Punch" turns one after surviving a heartbreaking start to life. Abandoned by his exhausted mother just after birth, zookeepers raised him by hand and gave him a stuffed… pic.twitter.com/pEWv7vNJhp — Fox News (@FoxNews) July 26, 2026

Сегодня, 26 июля, Панч отмечает свой первый день рождения.

Кроме того, в сети появилось видео, на котором сотрудники зоопарка поздравляют обезьяну с Днем рождения, а та радостно прыгает на них.

"Хотя он и не понимает, что происходит, это, безусловно, делает его счастливым", — отметил один из комментаторов.

На другом видео видно, что Панч уже полностью адаптировался и весело проводит время с друзьями.

История обезьяны Панча тронула пользователей социальных сетей

Самец японской макаки Панч обитает в вольере "Обезьянья гора". Он родился 26 июля 2025 года с весом 500 граммов, а измученная родами самка в летнюю жару не проявила к нему никакого интереса. После того, как его бросила мать, детеныша вскармливали молоком с рук сотрудники зоопарка.

Відео дня

24-летний смотритель Косуке Шикано позже рассказал, что маленькие обезьянки начинают цепляться за шерсть матерей вскоре после рождения, чтобы чувствовать себя комфортно и укреплять мышцы. Поскольку у Панча такой возможности не было, ему пробовали давать заменители, в частности свернутые полотенца и различные мягкие игрушки. Больше всего малышу понравился плюшевый орангутан.

"Благодаря меху мягкого животного его было легко схватить, а его внешний вид также напоминает обезьяну, что, вероятно, создавало ощущение безопасности", — пояснил Шикано.

Впоследствии в сети появилось видео, на котором к Панчу, который просто сидел в окружении стаи и никого не трогал, неожиданно подбежала другая обезьяна. До этого она спокойно сидела напротив брошенного детеныша, но вдруг вскочила с места и быстро набросилась на Панча. Разъяренная макака схватила обезьянку и начала тащить ее по земле, ухватив за голову и шею.

Однако позже обезьянка Панч, которую не принимала стая, наконец-то обрела друзей. Ее заметили обнимающейся с другой макакой в японском зоопарке.