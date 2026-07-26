Самотня мавпочка Панч, що підкорила інтернет, отримала безліч привітань на День народження (відео)

Мавпочка Панч, яка на початку 2026 року стала знаменитою через свою самотність, відсвяткувала свій перший день народження. І цього разу вона не залишилась на самоті.

Після того, як світ дізнався про самотність Панча, десятки тисяч відвідувачів забажали відвідати мавпочку. Свіжим відео з Панчем поділився Fox News.

The baby monkey that captured hearts around the world is celebrating his first birthday.



Japanese macaque "Punch" turns one after surviving a heartbreaking start to life. Abandoned by his exhausted mother just after birth, zookeepers raised him by hand and gave him a stuffed… pic.twitter.com/pEWv7vNJhp — Fox News (@FoxNews) July 26, 2026

Сьогодні, 26 липня, Панч відзначає свій перший День народження.

Також у мережі з'явилося відео, як доглядачі зоопарку вітають мавпу з Днем народження, а той радісно застрибує на них.

"Хоча він і не розуміє, що відбувається, це точно робить його щасливим", — відзначив один з коментаторів.

На іншому відео видно, що Панч вже повністю адаптувався та весело проводить час з товаришами.

Історія мавпи Панча розчулила соцмережі

Самець японської макаки Панч живе у вольєрі "Мавпяча гора". Він народився 26 липня 2025 року вагою в 500 грамів, а виснажена пологами самка в літню спеку не виявила до нього жодного інгтересу. Після того, як його покинула мати, дитинча вигодували молоком з рук працівники зоопарку.

Відео дня

24-річний доглядач Косуке Шікано пізніше розповів, що маленькі мавпи починають чіплятися за хутро матерів невдовзі після народження, щоб відчувати комфорт і нарощувати м'язи. Оскільки у Панча такої можливості не було, йому пробували давати замінники, зокрема згорнуті рушники та різноманітні м'які іграшки. Найбільше малюку сподобався плюшевий орангутан.

"Через хутро м’якої тварини її було легко схопити, а її зовнішній вигляд також схожий на мавпячий, що, ймовірно, давало відчуття безпеки", — пояснив Шікано.

Згодом мережу облетіло відео, на якому до Панча, який просто сидів в оточенні зграї та нікого не чіпав, несподівано підбігла інша мавпа. Вона перед цим спокійно сиділа навпроти покинутого дитинчати, аж раптом зірвалася з місця та швидко накинулася на Панча. Розлючена макака схопила мавпеня та почала його тягнути по землі, схопивши за голову та шию.

Однак пізніше мавпочка Панч, яку не приймала зграя, нарешті знайшла друзів. Її помітили за обіймами з іншою макакою в японському зоопарку.